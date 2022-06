Roma, il 15 giugno alla Casa del Cinema ci sarà l’anteprima nazionale del documentario “Il Cammino Ignaziano”

Si terrà il 15 Giugno, alle ore 18, presso la Casa del Cinema di Roma

(Largo Marcello Mastroianni, 1), la presentazione, in anteprima nazionale, del documentario dal titolo “Il Cammino Ignaziano”, del produttore cinematografico e regista, Jordi Roigé.

La Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, inserisce questo evento in una serie di iniziative atte a lanciare un importante progetto culturale, di promozione del territorio. Il documentario, della durata di 88 minuti, illustra la bellezza paesaggistica e spirituale del pellegrinaggio, concentrandosi, in particolare, sul tratto conclusivo del percorso, quello catalano.

L’idea nasce per commemorare i 500 anni dalla conversione di Sant’Ignazio di Loyola, che abbandonata la carriera militare, maturò la decisione di recarsi in pellegrinaggio in Terra Santa.

Un viaggio alla scoperta di architettura, monumenti, paesaggi e cultura, lungo il percorso che portò il fondatore della Compagnia di Gesù da Loyola a Manresa.

Prima della proiezione si terrà inoltre un dibattito in cui interverranno: il delegato in Italia del Governo della Catalogna, Luca Bellizzi; il Direttore dell’Ufficio del Pellegrino, padre Josep Lluís Iriberri, nella foto, e il produttore e regista del documentario, Jordi Roigé.

“Ogni angolo, attraverso il quale passa il Cammino Ignaziano, invita ad immergersi in un’esperienza culturale e naturalistica, oltre che interiore, guidando ad una conversione dello spirito: è un invito a viaggiare. Lo spettatore avrà letture diverse del documentario, a seconda della sua sensibilità, convinzione, interesse o cultura. Seguire le orme di Ignazio di Loyola, in occasione di anniversario tanto importante, è un’emozione immensa e oggi assume un significato catartico” – È quanto ha dichiarato il Direttore della casa di produzione Animaset e regista, Jordi Roigé.

“I pellegrini si mettono in marcia spinti dalla curiosità e dalla voglia di trovare nuove realtà. Non basta loro arrivare alla fine del percorso, quello che cercano non è qualcosa di materiale ma il perdono e la riconciliazione: un nuovo orientamento o il destino della loro vita” – Così il Responsabile del Cammino, José Luís Iriberri.

Sulle orme del Santo, i quattro pellegrini, Mbassa, Iñaki, Iñigo e Marta, percorrono un cammino di 650km, che passa per i Paesi Baschi, Navarra, La Rioja, Aragona e Catalogna, accompagnati da padre Josep Lluís Iriberri. Incontrano ed interagiscono con gli abitanti del luogo, assaporano piatti tipici, contemplando i monumenti e la bellezza del paesaggio che li circonda.

L’intento di questo cammino, non è solo quello di far conoscere la storia, la cultura, i paesaggi e le tradizioni di questi luoghi, ma anche di raccontare le sensazioni, le esperienze, le connessioni, i legami che si sono istaurati tra i pellegrini durante il lungo cammino.