Roma omaggio Alberto Sordi con una passeggiata

Una passeggiata con Alberto Sordi, nei vicoli, nelle piazze e nelle strade care all’attore romano e rese celerbi dai suoi film. L’iniziativa è promossa a 19 anni dalla scomparsa di Sordi dalle associazioni Inforidea, Federtrek e Trekkincittà. “Un modo per riscoprire le storie di alcuni rioni per capire il rapporto di Alberto Sordi con Roma e come la città abbia influenzato la sua vita di attore e di uomo”, si legge in un comunicato. “Lungo il percorso avremo l’occasione di rivivere l’atmosfera ironica, parodistica, ma anche malinconica, dei film che hanno immortalato alcune delle scene all’aperto più famose del grande attore romano”. Tra le tappe anche Via Druso, dove sorge Villa Sordi, ormai diventata casa-museo. Il tragitto si snoderà fino alle aree verdi più belle comprese tra il Rione Celio e il Rione Aventino, per poi concludersi a Piazzale Ugo La Malfa, sotto la statua del grande padre del Risorgimento italiano Giuseppe Mazzini. “Non un semplice trekking, dunque, ma un viaggio, una immersione nella romanità più autentica attraverso il legame d’amore che univa Sordi a Roma”, si legge ancora nel comunicato. L’appuntamento è per domenica 12 giugno alle 9,30, a Piazza Giuseppe Gioacchino Belli. La durata prevista dell’itinerario è di circa cinque ore e la quota associativa è di 10 euro.