Credem, pronto un nuovo piano per la Sicilia

Raggiungere entro i prossimi tre anni 30 mila nuovi clienti, 800 milioni di euro di nuove masse tra raccolta e prestiti e inserire 20 nuovi professionisti tra dipendenti e consulenti finanziari. Sono questi gli importanti obiettivi di crescita in Sicilia di Credem, che ha inaugurato la nuova sede dell’agenzia 6 di Palermo in via Notarbartolo 40 L’istituto ha investito sul territorio siciliano anche negli anni di crisi e ha conseguito risultati di successo. Nel 2021, in particolare, Credem è cresciuto in Sicilia dell’8% per quanto riguarda la raccolta e del 4% sui prestiti e per il 2022 rilancia con una nuova sede dell’agenzia 6. La banca inoltre ha inserito in Sicilia circa 50 persone negli ultimi cinque anni di cui 9 dall’inizio del 2022. Credem opera in Sicilia da oltre 30 anni e attualmente conta 49 filiali, due centri imprese per la gestione della clientela corporate e sei centri imprese per la clientela small business, la rete di consulenti finanziari, la struttura di private banking e gli agenti specializzati nei finanziamenti della società Avvera. Sono 190 mila i clienti attualmente seguiti in Sicilia per un totale di 5 miliardi di euro di raccolta. “Siamo molto soddisfatti dello sviluppo del progetto di Credem in Sicilia e degli importanti risultati raggiunti nel corso degli anni”, ha detto il Regional Manager Sicilia, Michelangelo Guccione, “vogliamo continuare a consolidare la nostra presenza in una regione con grandi opportunità di crescita”.