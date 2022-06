Telesia, ricavi in aumento

Si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di Telesia S.p.A. (nella foto, l’a. d. Gianalberto Zapponini), società ammessa alle negoziazioni all’Euronext Growth Milan, che ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Telesia, relativi al 31 dicembre 2021. Il bilancio consolidato di Telesia S.p.A. e società controllate al 31 dicembre 2021 è stato elaborato nel presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, applicando i principi contabili internazionali stabiliti dagli IFRS adottati dalla Commissione delle Comunità Europee con regolamento n. 1725/2003 e successive modifiche, conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento Europeo, omologati, unitamente alle relative interpretazioni, con regolamento (CE) n. 1126/2008 che, a partire dal 2 dicembre 2008, abroga e sostituisce il regolamento n. 1725/2003 e successive modifiche. Quello al 31 dicembre 2021 è il secondo bilancio consolidato redatto da Telesia, che ha acquisito il controllo della società Class Cnbc S.p.A. (“Class CNBC”) al termine dell’esercizio 2019, e permette un confronto su basi contabili omogenee con la situazione dell’esercizio 2020. I ricavi consolidati sono pari a 9,72 milioni di euro, in aumento rispetto agli 8,74 milioni di euro del precedente esercizio e sono composti da ricavi di Class CNBC per circa 6,26 milioni di euro e da ricavi di Telesia per circa 3,46 milioni di euro. L’andamento è stato determinato principalmente dalla crescita della raccolta pubblicitaria di Class CNBC, come indicato successivamente. I costi operativi consolidati sono pari a 8,68 milioni di euro (7,68 milioni di euro nel 2020); l’ebitda è positivo per 1,03 milioni di euro, in linea con il precedente esercizio (erano 1,06 milioni di euro). Lo sbilancio tra proventi e oneri non ordinari è stato positivo per 0,14 milioni di euro contro uno sbilancio negativo di 0,38 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Gli ammortamenti e svalutazioni sono stati pari a 0,81 milioni di euro (0,64 milioni di euro nel 2020). L’ebit è positivo per 363 mila euro (46 mila euro nel 2020). Ad esso contribuisce per 0,55 milioni di euro il risultato positivo in Class CNBC. Lo sbilancio tra proventi e oneri finanziari netti è negativo per 351 mila euro (-117 mila euro nel 2020). Il risultato consolidato, al netto delle imposte e degli interessi di terzi, è stato negativo per 131 mila euro contro una perdita di 72 mila euro conseguita nell’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta presenta alla data del 31 dicembre 2021 un saldo negativo pari a 5,12 milioni di euro, di cui circa 72 mila euro si riferiscono all’iscrizione di passività finanziarie conseguenti all’introduzione del principio contabile internazionale IFRS16 in particolare legato alla contabilizzazione di canoni d’affitto per tutta la durata del contratto. Tenendo conto di questo effetto contabile l’indebitamento finanziario netto effettivo del Gruppo al 31 dicembre 2021 risulta pari a 5,05 milioni di euro. Il Capitale Circolante Netto al 31 dicembre 2021 ammonta a 9,34 milioni di euro (6,33 al 31 dicembre 2020), con un’evoluzione determinata principalmente dalla crescita dei crediti verso clienti, che includono crediti verso la collegata Class Pubblicità cresciuti nel periodo di circa 2,2 milioni di euro. Tali crediti potranno essere utilizzati da Telesia in relazione al pagamento del prezzo relativo all’acquisizione delle attività di Corporate TV, come in seguito descritto. Il patrimonio netto del Gruppo Telesia al 31 dicembre 2021, al netto degli interessi di terzi ammonta a 14,60 milioni di euro (14,73 al 31 dicembre 2020). In conseguenza dell’emergenza Covid-19 e per far fronte alla temporanea diminuzione dei ricavi e dei flussi finanziari, Telesia ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento di 3 milioni di euro, assistito da garanzie a favore della società per il 90% dell’importo da parte del Fondo di Garanzia per le PMI (MCC) – legge 662/96. Il contratto di finanziamento è stato perfezionato in data 31 marzo 2021 e prevede un periodo di preammortamento di 12 mesi e la restituzione dell’importo erogato in 54 rate mensili.