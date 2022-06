STAR7 rafforza il leadership team: arriva Andrea Miccoli

STAR7 – società che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all’informazione di prodotto, dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all’esperienza virtuale – annuncia l’ingresso nel gruppo di Andrea Miccoli, nella foto, nel ruolo di Leader di STAR7 Product Knowledge, la Service Line dedicata alle informazioni, ai contenuti e alla documentazione tecnica di prodotto, in forma fisica e virtuale. Da oltre 15 anni, Product Knowledge segue tutte le fasi della definizione, scrittura e gestione della documentazione tecnica in modo specifico e innovativo, dai manuali di uso e manutenzione, ai servizi di assistenza after sales, training, e-learning, fino ad arrivare alle più complesse attività consulenziali di serviceability analysis e di analisi del supporto logistico. Con un risultato consolidato pari a 25.370.721 euro, costituisce circa il 35% del fatturato globale del Gruppo nel 2021. Insieme alle altre quattro service line, Product Knowledge realizza l’approccio Integrale7 nella creazione e gestione delle informazioni e dei contenuti di prodotto per alcuni dei maggiori clienti di STAR7. Nato a Ravenna nel 1977 e laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Bologna, Andrea Miccoli ha al suo attivo una solida e articolata carriera professionale, frutto di un percorso intrapreso all’interno di aziende multinazionali che sono leader del proprio settore in ambito globale. Da Ferretti Group, dove ha lavorato in qualità di Customer Care & Aftersales Area Manager, fino a CNHi, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Globale Documentazione Tecnica, Cataloghi e Ingegneria post-vendita per tutti i brand dell’azienda, Miccoli ha consolidato la sua esperienza ricoprendo posizioni di crescente responsabilità. Miccoli porta in STAR7 un’ampia conoscenza del mondo della documentazione tecnica e delle traduzioni, che comprende anche la formazione tecnica e i servizi after sales. Inoltre, lungo il suo percorso ha consolidato le proprie competenze di coordinamento, gestione risorse e supporto al lancio di nuovi prodotti all’interno di team internazionali, occupandosi di pianificazione e controllo budget e sviluppo di nuovi strumenti e processi, guidando progetti strategici in ambito globale e relazionandosi costantemente con gli enti di sviluppo prodotto, ingegneria e post-vendita. Così Lorenzo Mondo, fondatore e CEO del Gruppo STAR7: “È con grande piacere che diamo il benvenuto in STAR7 ad Andrea Miccoli. Con il suo ingresso, la Service Line Product Knowledge si arricchisce di un know how unico sul mercato, che sarà cruciale nel permetterci di raggiungere nuovi obiettivi”. “Dinamismo e costante ricerca di soluzioni vincenti per le sfide globali che i nostri clienti devono affrontare sono la chiave con cui intendiamo gestire un futuro in costante evoluzione” ha proseguito Mondo. “Siamo certi che in questo contesto Andrea saprà dare un contributo fondamentale”. Andrea Miccoli ha commentato: “Sono entusiasta di cogliere questa nuova sfida in STAR7 e di mettere le mie competenze a disposizione dei nostri clienti, favorendo la generazione e la condivisione di idee 2 innovative capaci di guidarci verso la crescita e il raggiungimento di nuovi obiettivi nell’ambito della competenza tecnica di prodotto”. “In STAR7 l’attenzione verso il cliente e la passione per l’innovazione sono tra i valori di riferimento, caratteristiche che ho vissuto in primis da cliente, e che condivido perché profondamente radicate anche nel mio modo di intendere il business.” ha concluso Miccoli.