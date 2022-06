Voli cancellati per inadeguatezza compagnie, ADUC chiede rimborsi immediati

In base a uno studio effettuato dal quotidiano Corsera (1) sulla base dell’analisi dei dati di traffico e delle compagnie, nel corso dell’estate sarebbero a rischio, solo nel Vecchio Continente, fino a 114mila voli, con un coinvolgimento diretto di oltre 17 milioni di passeggeri, mentre già oggi ci sarebbe una media di 175 voli cancellati al giorno. Rischio dovuto a mancanza di personale di volo e di terra.

E le prime segnalazioni cominciano ad arrivare.

Ovviamente i vettori comunicano che i rimborsi saranno elargiti. Il problema si pone quando e come? Visto che abbiamo a che fare con aziende che fino ad oggi si sono dimostrate poco disponibili a rispettare accordi e scadenze, anche quando imposte da leggi ad hoc, come è accaduto per i viaggi annullati causa Covid.

Ancora oggi ci sono migliaia di passeggeri che non hanno avuto il rimborso di uno o due anni fa (2); alcuni si sono dovuti rivolgere al giudice di pace che, magari dopo un procedimento durato un anno e dopo essergli stata riconosciuta ragione, per farsi rimborsare hanno dovuto provvedere ad una ingiunzione.

I passeggeri sono decisamente stanchi di fare da cassa di prestito per le compagnie aree. Sono stati costretti a farlo per il covid (con tre rinvii per le scadenze entro cui avrebbero dovuto essere rimborsati), e nulla ci fa pensare che potrebbe accadere altrettanto in questa occasione.

Chiediamo che ministero dei Trasporti ed Enac avvisino le compagnie sui loro doveri in merito.

Aduc potrà solo farsi tramite tra passeggeri e vettori aerei, ma non potrà fare miracoli.

Il consiglio, per chi non avesse ancora prenotato, è di farlo solo all’ultimo momento, quando, pur con rischio di minore disponibilità di posti, le certezze dell’effettuazione del servizio saranno maggiori.

2 – il top è rappresentato da Alitalia che, trincerandosi dietro al fatto che non esiste più, nonostante avrebbe già dovuto rimborsare tutti, trova tutte le scuse possibili ed immaginabili per non farlo (spesso anche deviando i creditori su Ita che, ufficialmente, non c‘entra nulla)

