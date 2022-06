Genova, torna E-Regatta

Al via oggi la seconda edizione della E-Regatta, manifestazione riservata alle barche elettriche organizzata dal Salone Nautico Venezia. Da oggi a venerdì all’Arsenale di Venezia e tra i rii e il Canal Grande della città si svolgeranno tre giorni di dedicati alla sostenibilità elettrica tra cortei e gare organizzate da un Comitato composto da Assonautica di Venezia, Associazione Motonautica Venezia, Venice Agenda2028, in collaborazione con Triumph Group International, Vela e FIM (Federazione Italiana Motonautica). La E-Regatta, nata per la prima volta al Salone Nautico Venezia 2021, è un momento voluto per dare spazio all’innovazione e alla sostenibilità promuovendo la transizione ecologica delle imbarcazioni da motorizzazioni a benzina/diesel a quelle con propulsione elettrica. Domani previsto un corteo con una sfilata in Bacino San Marco e in Canal Grande, con partenza e ritorno all’Arsenale. Le imbarcazioni elettriche formeranno un corteo che uscirà dal bacino dell’Arsenale in direzione Fondamenta Nuove, passando per il Rio di Cannaregio per raggiungere il Ponte delle Guglie, oltrepassarlo e imboccare il Canal Grande in direzione Punta della Dogana per poi tornare, passando per il Bacino di San Marco all’interno dell’Arsenale di Venezia. A seguire la prima manche della nuova categoria motonautica elettrica GT–ELECTRA, la gara di velocità con barche monotipo che si svolgerà all’Idroscalo con la collaborazione dei Lagunari della Serenissima.