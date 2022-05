Gruppo Zucchi, EBITDA per 5,1 mln

Il Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. – società quotata presso l’MTA di Borsa Italiana – ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022. Il fatturato consolidato al 31 marzo 2022 è stato pari a 29,1 milioni di Euro, in aumento del 24,0% rispetto ai 23,5 milioni di Euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente che aveva maggiormente risentito degli effetti della pandemia, soprattutto per le chiusure parziali dei negozi, in particolare in Germania e Svizzera. Si segnala che le vendite comprendono 0,6 milioni di Euro della Basitalia S.r.l. relative alla nuova attività di rinnovazione ed home decor iniziata nel corso del 2021. Il margine delle attività operative è positivo per 3,4 milioni di Euro nel primo trimestre 2022, rispetto a 2,5 milioni di Euro del primo trimestre dell’esercizio precedente. L’EBITDA è stato positivo per 5,1 milioni di Euro nel primo trimestre 2022, rispetto a 4,6 milioni di Euro del primo trimestre dell’esercizio 2021. Al netto degli oneri e proventi non ricorrenti e di ristrutturazione, l’EBITDA ADJ è pari a 5,4 milioni di Euro rispetto a 4,4 milioni di Euro del primo trimestre 2021. Il risultato operativo (EBIT), è positivo per 3,1 milioni di Euro nel primo trimestre 2022, rispetto a 2,6 milioni di Euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. L’incremento è da ricondurre all’aumento del fatturato ed all’effetto delle misure di contenimento dei costi. Il risultato del periodo è positivo per 2,1 milioni di Euro nel primo trimestre 2022, sostanzialmente invariato rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2021. L’indebitamento finanziario netto è aumentato da 24,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 a 31,4 milioni di Euro al 31 marzo 2022.