Il cda di TECMA Solutions delibera un aumento di capitale riservato ad investitori qualificati per complessivi 5 mln

TECMA Solutions S.p.A., Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate quotata su Euronext Growth Milan [EGM: TCM], comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi in forma notarile, ha deliberato previo parere favorevole del Collegio Sindacale, di dare esecuzione alla delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile conferita dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2022, aumentandone il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma del codice civile, per un ammontare massimo pari ad Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l’emissione di un numero massimo di 526.315 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare (l’“Aumento di Capitale” o l”Operazione”). Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l’esclusione di Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l’offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa. L’Aumento di Capitale ha lo scopo di consentire alla Società di reperire in tempi rapidi e in maniera efficiente nuove risorse finanziarie necessarie per dare ulteriore spinta alla crescita attraverso una strategia di investimenti che si svilupperà lungo tre direttrici: 1. Sviluppo prodotto – Investimenti in R&D finalizzati a: – potenziare il portafoglio di prodotti tramite evolutive dei prodotti esistenti e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali in grado di assicurare una crescente integrazione digitale di tutta la catena del valore nel mercato immobiliare; – ottimizzare la modulazione dei prodotti verso un approccio Saas (Software as a Service); 2. Internazionalizzazione – Espansione commerciale in area USA, così come in alcuni dei principali paesi Europei; 3. Scalabilità della piattaforma operativa – Rafforzamento delle strutture operative, del capitale umano e delle infrastrutture (sia hardware che software) per accompagnare l’intensa accelerazione nel business e la crescita del volume di attività da erogare ai clienti. L’Operazione permetterà alla Società non solo di rafforzare il proprio patrimonio e di perseguire le anzidette strategie di investimento, ma anche di qualificare il proprio azionariato grazie all’ingresso nel suo capitale sociale di investitori qualificati e/o strategici di primario standing, eventualmente anche internazionali. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad allocare le azioni ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale sulla base della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse e ordini ricevuti. In ogni caso, si precisa che le nuove azioni potranno essere allocate anche in favore di investitori qualificati che siano già soci della Società. Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà definito al termine della procedura di collocamento, in misura identica per ciascuno dei destinatari, considerando inoltre le indicazioni degli investitori in sede di collocamento e, in ogni caso, non sarà inferiore a Euro 9,50 per azione, con la precisazione che l’importo di Euro 0,1270 del prezzo di emissione di ciascuna azione sarà imputato a capitale ed il residuo a sovrapprezzo. Si segnala, altresì, che il collocamento privato sarà avviato immediatamente e la Società darà tempestiva comunicazione dell’esito dell’Operazione e pertanto del numero di azioni di nuova emissione effettivamente collocate e del relativo prezzo puntuale di sottoscrizione. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Signorelli e all’Amministratore Delegato Pietro Mario Adduci, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni ai fini dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, nonché il potere di determinare i termini e le modalità per l’esecuzione del medesimo, inclusa la determinazione dell’esatto ammontare dell’Aumento di Capitale, l’individuazione del numero finale delle azioni di nuova emissione, comprensivo di sovrapprezzo, la definizione del prezzo puntuale di emissione delle azioni di nuova emissione nonché la determinazione dei lotti di sottoscrizione delle azioni e, in caso di eccesso di domanda, degli eventuali criteri di riparto delle sottoscrizioni nell’ambito del collocamento. Le nuove azioni oggetto della procedura di collocamento privato saranno ammesse a quotazione dalla data di emissione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., essendo fungibili con le azioni ordinarie già quotate della Società. Tenuto conto di quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, la Società e il sole bookrunner si riservano di incrementare il numero di azioni offerte nell’ambito dell’Operazione