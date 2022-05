EssilorLuxottica, nasce la fondazione internazionale

EssilorLuxottica dà vita a OneSight EssilorLuxottica Foundation per rilanciare l’impegno del gruppo nel realizzare la sua mission di aiutare le persone, ovunque nel mondo, a “vedere meglio e vivere meglio”. Si tratta di un pilastro della strategia di sostenibilità di EssilorLuxottica per supportare e promuovere la vista come diritto umano fondamentale. La OneSight EssilorLuxottica Foundation riunisce le principali azioni di advocacy e filantropiche del gruppo a livello globale e svolgerà un ruolo di primo piano nella lotta contro i difetti visivi. La OneSight EssilorLuxottica Foundation si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza della vista e di sostenere la creazione di cure visive sostenibili grazie alla filantropia, lavorando al fianco di partner di riferimento per tradurre in azioni la risoluzione delle Nazioni Unite, “Vision for All”, e contribuendo così a eliminare i problemi di vista non corretti in una generazione. “Essere azienda di riferimento del settore significa anche rendere accessibili a tutti nel mondo i vantaggi del vedere bene. Attraverso la OneSight EssilorLuxottica Foundation, coordineremo i nostri sforzi, le competenze acquisite e le partnership a livello internazionale per contribuire al cambiamento nell’ambito delle politiche per la cura della vista”, hanno affermato Francesco Milleri, nella foto, e Paul du Saillant, rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.