Al WMF-We Make Future, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale in programma dal 16 al 18 giugno presso la Fiera di Rimini, torna il Premio Nazionale della Ricerca Big Data e AI – che per la seconda edizione diventa “Marketing edition”. L’iniziativa nasce infatti per individuare e premiare i progetti di ricerca più innovativi afferenti al settore dei Big Data e delle intelligenze artificiali e, l’edizione di quest’anno, punta ai progetti applicati al marketing. Il premio viene conferito in partnership con Bytek, MarTech company del gruppo Datrix, specializzata in soluzioni software proprietarie di Intelligenza Artificiale per misurare e potenziare le performance di Marketing. In palio per il progetto vincitore, proclamato sul Mainstage del WMF nella giornata del 18 giugno, un premio del valore di 5.000€ corrisposto equamente da Bytek e Search On Media Group, l’azienda organizzatrice del WMF. Inoltre, partecipare alla gara offre la possibilità di entrare in contatto con il ricco network internazionale che orbita intorno al Festival. Professionisti del settore digital, studiosi, investitori, startup, ricercatori, aziende leader del settore dell’innovazione e tanti altri attori, sono infatti parte della ricca platea di stakeholders che ogni anno partecipano al WMF. Il Premio Nazionale della Ricerca Big Data e AI – Marketing edition si avvale, inoltre, della collaborazione di partner istituzionali quali l’Università degli Studi della Tuscia e l’Università di Trento. Per inviare il proprio progetto di ricerca, che sarà valutato da una giuria interna, è necessario compilare il form presente nella pagina dell’iniziativa entro il 31 maggio. L’applicazione delle moderne tecnologie e delle soluzioni offerte dalla ricerca sulle Intelligenze artificiali e sull’analisi dei Big Data, anche al marketing, costituisce una delle strade più promettenti per l’evoluzione di questo settore nel prossimo futuro. Indicendo questo premio, WMF conferma il proprio ruolo di acceleratore di innovazione, fornendo la possibilità a ricercatori ed équipe di dare risalto al lavoro, spesso silenzioso quanto essenziale, svolto sulle nuove tecnologie e sulle loro applicazioni pratiche. Il Premio rientra nella cornice di eventi Research 4 Future, la manifestazione interna al WMF interamente dedicata al mondo della ricerca scientifica, che prevede un calendario denso di eventi e momenti di condivisione sui progetti scientifici, con speech sul Mainstage interventi sull’ open stage dedicato, e all’interno degli stage formativi dove in passato hanno presentato i loro progetti realtà come l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), CINECA e ESA.