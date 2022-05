Poligrafico e Zecca dello Stato, Collezione Numismatica 2022: la nuova emissione della moneta commemorativa dedicata ai Giudici Falcone e Borsellino, nel 30° anniversario della scomparsa

Il Poligrafico e Zecca dello Stato nella Collezione Numismatica 2022 ha reso omaggio ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con una moneta da due euro a corso legale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e circolazione ordinaria, coniata per ricordare il sacrificio dei due magistrati nella lotta alla mafia, nel trentesimo anniversario della loro scomparsa.

La moneta, emessa oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata realizzata dall’artista della Zecca italiana Valerio De Seta che ha reso nell’opera, ispirata ad una famosa fotografia di Tony Gentile, un’immagine realistica e quanto mai vivida dei due magistrati, simboli della difesa della legalità e del rispetto delle Istituzioni.

Sul dritto della moneta il volto sorridente dei due giudici, tratto dalla foto scattata da Tony Gentile nel 1992 durante un evento pubblico a Palermo.

In alto, ad arco, la scritta “FALCONE – BORSELLINO”; sotto, le date “1992 2022”, rispettivamente anno della scomparsa dei magistrati e anno di emissione della moneta, tra le quali è inserito l’acronimo della Repubblica Italiana “RI”; a destra “R”, identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, “VdS”, sigla dell’autore Valerio de Seta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.

La moneta nella sua versione da collezione, dal valore nominale di 2 euro, è stata coniata in fior di conio e in proof, con una tiratura rispettivamente di 12 mila e 10 mila esemplari, a cui si aggiunge il rotolino da 25 pezzi fior di conio in 10 mila esemplari.

La moneta per la circolazione ordinaria conta un contingente complessivo in valore nominale di 6 milioni di euro corrispondente a 3 milioni di monete.

I dettagli e le caratteristiche tecnico-artistiche di questa come delle altre opere della Collezione Numismatica 2022 sono pubblicati sul Catalogo della Collezione 2022 disponibile sul portale shop.ipzs.it.

Per l’acquisto, è possibile verificare la disponibilità della moneta contattando il punto vendita “Spazio Verdi”, situato a Roma in Piazza Giuseppe Verdi 1.