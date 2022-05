Farmaè acquista il marchio Farmaeurope

Farmaè S.p.A. – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader in Italia nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – comunica di aver acquisito in data odierna, da Farmaeurope S.r.l., il marchio “Farmaeurope” ed il relativo dominio internet www.farmaeurope.eu. Il prezzo per la predetta acquisizione è stato concordato tra le parti in Euro 800.000 + IVA sulla base di una perizia rilasciata da un perito indipendente nominato da Farmaè che ne ha confermato il relativo valore. Il prezzo sarà corrisposto in più tranche tramite l’utilizzo di risorse proprie, senza ricorrere a indebitamento finanziario. Il predetto dominio internet www.farmaeurope.eu si aggiunge agli altri siti online dedicati alla salute e benessere del Gruppo www.farmae.it, www.amicafarmacia.com, www.beautye.it e www.sanort.it, rafforzando la leadership del Gruppo nel mercato di riferimento e dando la possibilità a Farmaè di arricchire e diversificare ancora la propria offerta. “Dopo l’integrazione con AmicaFarmacia – commenta Riccardo Iacometti, nella foto, Founder e Amministratore Delegato di Farmaè – prosegue la crescita per linee esterne del nostro Gruppo e siamo felici oggi di annunciare l’acquisizione di un noto e consolidato brand del canale online, e il relativo dominio internet, che ci consente di portare avanti il nostro piano di sviluppo. Alla base di quest’operazione una strategia chiara, annunciata e condivisa col mercato, che ci ha portato a essere oggi un gruppo unico nel comparto della salute, benessere e bellezza in Italia. E il nostro cammino va avanti e punta a rafforzare sempre più la leadership di mercato, andando a soddisfare in misura sempre maggiore ed efficace le diverse esigenze dei consumatori, migliorando i servizi offerti, e focalizzandoci su un processo di integrazione tra canali, fondamentale in un mercato in continuo mutamento”. La piattaforma di e-commerce www.farmaeurope.eu a fine 2021 ha registrato circa 71.000 iscritti che hanno generato un fatturato pari a circa 1,6 milioni di Euro. Nel 2021, il sito si è classificato al 4° posto, subito dopo Farmaè (3° posto), nella categoria “FARMACIA, PRODOTTI MEDICALI” della ricerca “Le Stelle dell’E-Commerce” volta a identificare le 500 eccellenze italiane del commercio elettronico che si sono guadagnate la migliore reputazione tra i consumatori e condotta dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista, società internazionale di ricerca e analisi.