Growens, completata l’acquisizione di Contactlab S.p.A.

Growens S.p.A. – GROW (nella foto, l’a. d. Nazzareno Gorni), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 4 aprile 2022, rende noto di aver perfezionato in data odierna l’acquisizione della totalità del capitale di Contactlab S.p.A. (“Contactlab”), primaria società italiana attiva nei servizi di marketing in cloud fondata nel 1998 dall’attuale CEO e azionista di maggioranza Massimo Fubini (l’“Operazione”). In particolare, l’Operazione è stata perfezionata attraverso l’acquisizione di complessive n. 1.228.572 azioni di Contactlab (costituenti la totalità del relativo capitale sociale) da parte degli attuali soci Massimo Fubini, Elisa Martelli e P101 (i “Venditori”) per un corrispettivo complessivo (Equity Value) di Euro 5 milioni regolato come segue: per complessivi Euro 3,750 milioni, per cassa (facendo ricorso a mezzi propri) a ragione della compravendita di n. 827.617 azioni Contactlab di categoria A e B (di titolarità di tutti i soci e pari a circa il 67,4% del capitale sociale), da pagarsi al closing; per complessivi circa Euro 1,250 milioni, a ragione della compravendita delle residue n. 400.955 azioni Contactlab di categoria A e B di titolarità di tutti i soci pari complessivamente a circa il 32,6% del capitale sociale, in natura, a mezzo della dazione di complessive n. 188.822 azioni proprie della Società alla data del closing (le “Azioni da Corrispettivo”). Il valore implicito delle azioni Growens in contropartita per l’Operazione è pari a Euro 6,62 cadauna, con un premio di circa il 29% rispetto al prezzo ufficiale dell’1 aprile 2022. Come già reso noto al mercato, i Venditori hanno assunto un impegno di lock-up sulle Azioni da Corrispettivo, per una durata compresa tra 18 e 48 mesi dalla data di finale completamento dell’Operazione. Ad esito dell’Operazione (ed al netto delle potenziali Azioni da Earn-out) i Venditori detengono complessivamente una partecipazione nell’Emittente pari a circa l’1,3% del capitale sociale.