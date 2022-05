Matica Fintec, concluso importante contratto di fornitura con uno dei più grandi System Integrator a livello mondiale

Matica Fintec S.p.A. (nella foto, l’a. d. Sandro Camilleri), PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici nei mercati Digital ID e Payment, annuncia di aver concluso un importante contratto di fornitura con uno dei più grandi System Integrator a livello globale, per un valore di circa € 700.000. L’ordine consiste nella realizzazione e consegna di due sistemi S7000Jet con tecnologia DoD, impiegati per l’emissione nell’ambito bancario. I sistemi verranno consegnati, installati e resi operativi per la produzione, entro la fine del mese di giugno 2022. Si tratta di un nuovo ordine del sistema recentemente lanciato con una tecnologia di stampa innovativa, che sta riscuotendo un grande successo sul mercato. L’ordine segue il recente annuncio del contratto con Thomas Greg, per la fornitura di due sistemi S7000Jet con tecnologia DoD. Il cliente è una multinazionale, con fatturato annuale di oltre €2 miliardi e presente in tutto il mondo, attiva principalmente nei marcati Digital ID e Payment. Per il cliente, i benefici legati all’adozione dei due sistemi con nuova tecnologia DoD sono molteplici: tale tecnologia garantisce infatti velocità di produzione nettamente superiore rispetto ai sistemi standard, offre ampie possibilità di personalizzazione per gli istituti bancari, prevede costi minori dei consumabili ed infine ha poche limitazioni di scrittura sui diversi tipi di materiali delle card.