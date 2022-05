Al via “Officine PNRR” di SACE: tutte le opportunità di sviluppo per le imprese in chiave green e digital

Al via “Officine PNRR”, il nuovo format lanciato da SACE dedicato a imprenditori e professionisti, per comprendere e cogliere le opportunità di finanziamento connesse al Next Generation EU e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e contribuire alla più ampia strategia di ammodernamento del nostro Paese orientata su obiettivi di transizione verde, sostenibile e digitale.

Realizzata da SACE Education, l’hub formativo di SACE, l’iniziativa prevede un ciclo di incontri di confronto e approfondimento tra imprese, istituzioni e professionisti del terzo settore per esplorare le opportunità nelle diverse aree di intervento.

Oltre agli eventi in live streaming previsti in agenda nei prossimi mesi, il nuovo format prevede un’ampia offerta di contenuti multimediali e gratuiti, che includono: guide operative di approfondimento per ciascuna missione del PNRR, dossier tematici, report settoriali e tanto altro.

“Officine PNRR” è stato inaugurato ufficialmente ieri con il primo appuntamento, in diretta streaming, dedicato al tema della “Transizione ecologica e le opportunità di finanziamento per le imprese”, che ha visto oltre 800 iscritti tra imprese, professionisti e rappresentanti di istituzioni. ll webinar è stato l’occasione per fare il punto sui principali finanziamenti e bandi attualmente attivi in tema di sostenibilità ambientale e transizione green, nonché per fornire indicazioni pratiche alle aziende in ascolto sulle modalità di application e al rispetto del principio DNSH (Do no significant harm).

L’evento, moderato da Mariangela Siciliano, Head of Education di SACE, ha visto la partecipazione di Dario Liguti, Chief Underwriting Officer di SACE; Adelaide Mozzi, Responsabile settore economico della Rappresentanza della Commissione europea in Italia e membro della Task Force Ripresa e Resilienza della Commissione; Andrea De Filippis, Funzionario dell’ Ufficio del monitoraggio del servizio centrale PNRR del Ministero Economia e delle Finanze; Ernesto Somma, Head of Innovation and Incentives Business Unit di Invitalia; Daniela Cataudella, Managing Director, Responsabile Task Force Green New Deal di SACE; e Francesca Teodora Cappiello, Dirigente dell’Unità di Missione NG EU della RGS/MEF.

Nei prossimi appuntamenti in calendario saranno approfonditi gli altri temi chiave del PNRR: “Digitalizzazione” e “Inclusione e Coesione”, previsti rispettivamente per il 24 maggio e il 22 giugno 2022.

SACE Education è l’hub formativo che si è recentemente rafforzato anche in risposta alle esigenze legate alla nuova operatività di SACE – oltre alla tradizionale attività di Export Credit Agency (ECA) nazionale – in virtù del mandato conferitole dal Governo con il Decreto Semplificazioni per la gestione delle Garanzie a supporto del Green New Deal e con il Decreto Liquidità per le misure anti-crisi come Garanzia Italia. Con il rafforzamento della sua offerta formativa SACE conferma la sua mission a supporto della crescita del Sistema Paese, offrendo un accompagnamento a 360° rivolto non solo al mondo delle imprese e dei professionisti, ma anche alle future generazioni che sono chiamate a raccogliere le sfide attuali e disegnare un nuovo modo di fare impresa potendo contare su strumenti e soluzioni di carattere finanziario e assicurativo.