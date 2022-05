Regione Sardegna, stanziati 8 mln per sostenere il settore bovino da carne

La Regione Sardegna ha stanziato 8 milioni di euro per sostenere il settore bovino da carne, che conta 240.138 capi nell’isola.

Saranno ammesse agli aiuti le aziende zootecniche che al 31 dicembre 2021 avevano un numero di animali superiore a 15 capi totali e che, quindi, riceveranno le sovvenzioni per 153.705 capi, di cui 10 mila vitelli da ingrasso di età compresa tra 12 e 24 mesi, con una permanenza minima in azienda di 6 mesi, e 143.705 bovini di età superiore a 12 mesi. “Le risorse fanno parte di un più ampio pacchetto di misure, per un totale di quasi 45 milioni di euro, destinate a un comparto strategico che più di altri ha sofferto la crisi degli ultimi anni”, spiega l’assessora all’Agricoltura, Gabriella Murgia, a proposito della delibera approvata dalla Giunta. “Le restrizioni dovute alla pandemia, con la conseguente chiusura di attività commerciali e l’aumento dei costi delle materie prime utilizzate negli allevamenti, hanno fortemente interessato il comparto, con pesanti ricadute sulla redditività e sulla stabilità economica delle aziende coinvolte”.

“È una boccata di ossigeno per il settore: avevamo promesso un aiuto nell’immediato agli allevatori e abbiamo mantenuto gli impegni”, sottolinea il presidente della Regione, Christian Solinas, nella foto.