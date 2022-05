Cibus, il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP torna a promuoversi

(di Tiziano Rapanà) Il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP torna a promuoversi a Cibus, l’evento cuspide dell’eccellenza del settore agroalimentare italiano. A Parma, tra oggi e il 6 maggio sono attesi 70.000 operatori della distribuzione e della ristorazione, tra questi tanti stranieri. Dopo due anni, si ritorna alla vita con il tentativo di edificare una nuova ordinare amministrazione, foriera di soddisfazioni. Per il potere della casualità,

l’appuntamento di Cibus coincide con la prima uscita pubblica del Presidente Fabio Viani, che è stato rieletto alla guida del Consorzio poche settimane fa. Per il presidente “le premesse sono buone: per qualità e quantità di espositori, oltre 3.000, la manifestazione è tornata già ai livelli pre-pandemia. Particolarmente incoraggiante è il dato relativo alle presenze dall’estero: Fiere di Parma stima un 10% di visitatori in arrivo da Paesi stranieri. E ancora: “Credo che il Cibus possa rappresentare per il comparto del Prosciutto Toscano DOP un’ottima occasione di networking in prospettiva export: dovremo essere bravi a intercettare i top buyer europei e nordamericani, due aree per noi strategiche. Per il Consorzio del Prosciutto Toscano e le aziende associate, Cibus ha il significato di una ripartenza: è la prima attività di promozione in presenza che torniamo a fare in Italia”. Per il Consorzio è un bel periodo. Cresce l’export del Prosciutto, con un incremento a volume del 30% circa, rispetto al 2020. Le esportazioni incidono per il 15% del fatturato al consumo del comparto. Attualmente, le vendite sono così ripartite: 70% area UE, con Germania e Paesi del Nord Europa come principali partner commerciali, e 30% area extra UE. Per il 2022, il Consorzio si è dato l’obiettivo ambizioso di crescere nel mercato maturo del Nord America.

Il Prosciutto Toscano DOP è privo di additivi e conservanti. Da disciplinare di produzione della DOP, gli unici, selezionati, ingredienti sono questi: carne suina, sale, pepe, aglio e piante aromatiche. Ci sono tanti modi per poterlo consumare al meglio. Ad esempio, potete realizzare degli sfiziosi tramezzini con uova sode e salsa greca.

