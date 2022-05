Generali, Fabio Cleva nominato Head of Investor and Rating Agency Relations

Generali annuncia la nomina di Fabio Cleva a Head of Investor and Rating Agency Relations, con effetto da oggi. Fabio Cleva, nella foto, riporterà direttamente al Group CFO, Cristiano Borean. Giulia Raffo assume il ruolo di Chief Financial Officer di Country Italia & Global Business Lines e di Chief Financial Officer di Generali Italia.

Fabio Cleva ha maturato una significativa esperienza nelle aree Finance e Investments, ha ricoperto l’incarico di Chief Financial Officer dell’Asset & Wealth Management e vanta una lunga carriera nel Gruppo. Avrà la responsabilità di massimizzare l’efficacia dell’interazione del Gruppo con i mercati finanziari e assicurare un dialogo coerente e trasparente con investitori, analisti e agenzie di rating. Fabio ha conseguito il titolo di Chartered Financial Analyst.

Generali augura a Fabio Cleva e a Giulia Raffo ogni successo nei nuovi rispettivi incarichi e ringrazia Giulia per il fondamentale contributo nel posizionare il Gruppo come player best-in-class per investitori e analisti.