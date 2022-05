MAPS (nella foto, l’a. d. Maurizio Pontremoli), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital transformation, facendo seguito a quanto comunicato in data 30 novembre 2021, 21 e 25 dicembre 2022 e 7 aprile 2022, rende noto che, i è avvenuta l’iscrizione dell’Atto di fusione per incorporazione di Maps Healthcare S.r.l. in Artexe S.p.A (la “Fusione”) presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2504 del Codice Civile. L’efficacia giuridica della Fusione decorrerà, come stabilito nell’Atto di fusione, dal 1° maggio 2021. Gli effetti contabili di cui all’art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del Codice Civile, decorrono dal primo giorno dell’esercizio sociale nel corso del quale si è perfezionata la Fusione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile e, pertanto, da tale data le operazioni contabili della Società incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante. Anche gli effetti fiscali della Fusione decorreranno dalla data di efficacia contabile, cioè dal primo giorno dell’esercizio sociale in cui si è perfezionata la Fusione ai sensi dell’art. 172 comma 9, D.P.R. 917/86. Per una più dettagliata descrizione dei termini della Fusione, si rinvia ai comunicati e agli altri documenti depositati e resi pubblici presso la sede legale della Società