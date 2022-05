ESET è stata nominata Top Player nel Market Quadrant di Radicati per il segmento APT Protection

ESET, leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, è stata inserita per il terzo anno consecutivo tra i Top Player nel Market Quadrant 2022 di Radicati relativo al settore dell’APT (Advanced Persistent Threat) Protection. Sono stati esaminati 10 vendor leader di soluzioni per la cybersecurity, in base a funzionalità e visione strategica, ed ESET si è aggiudicata lo status di Top Player a dimostrare l’eccellenza costante in questo ambito.

I gruppi APT sono responsabili di alcune delle campagne più nocive contro le organizzazioni di tutto il mondo e ciò rende la protezione APT indispensabile per aziende di qualsiasi dimensione.

Il segmento dell’APT protection viene definito da Radicati come “l’insieme delle soluzioni integrate per il rilevamento, la prevenzione e le possibili correzioni di minacce zero-day e cyberattacchi persistenti”. Il portfolio di prodotti di sicurezza per le aziende di ESET comprende una vasta gamma di soluzioni all’avanguardia tra cui una piattaforma di gestione XDR (ESET PROTECT), protezione avanzata dalle minacce (ESET LiveGuard Advanced), detection and response degli endpoint (ESET Inspect), reputation networks (ESET LiveGrid®) e informazioni sulle minacce (ESET threat intelligence feeds e report APT).

Jakub Debski, chief product officer di ESET, ha dichiarato: “La tecnologia di prevenzione di ESET è la più multilivello ed efficace del settore e abbiamo creato una serie di sistemi diagnostici per rilevare e contrastare il codice dannoso. Questi operano come una soluzione di detection and response avanzata, o XDR, che offre funzionalità di sicurezza e gestione del rischio di livello enterprise, tra cui la ricerca avanzata delle minacce, la risposta agli incidenti, la visibilità completa della rete, la difesa automatizzata dalle minacce basata su cloud e altro ancora”.

Nel report di Radicati, le soluzioni all’avanguardia di ESET per la sicurezza aziendale, come ESET PROTECT, sono state premiate per essere in grado di offrire una piattaforma unificata di gestione della sicurezza, semplice da utilizzare, con capacità di abilitazione XDR e di gestione delle minacce. In particolare, ESET Inspect, il componente XDR fornito nel cloud della piattaforma ESET PROTECT, disponibile come soluzione in cloud o on-premises, è stato riconosciuto come uno dei punti di forza dell’offerta di ESET.

“Siamo entusiasti di essere stati riconfermati come Top Player nel Market Quadrant di Radicati 2022 per il segmento APT Protection per il terzo anno consecutivo. In ESET ci impegniamo ad essere partner di fiducia per i nostri clienti e questo risultato testimonia la nostra coerenza e uno dei valori fondamentali di ESET: l’integrità. L’innovazione tecnologica va di pari passo, il che significa che continuiamo ad arricchire il nostro portfolio di prodotti per coprire anche gli scenari di minacce persistenti più avanzate. Ricevere il riconoscimento del settore nel report di Radicati è, quindi, un’ulteriore prova che siamo sulla strada giusta”, ha aggiunto Debski.

Per saperne di più sul Market Quadrant 2022 di Radicati per il segmento APT – Advanced Persistent Threats – Protection, cliccare qui, e per saperne di più sull’ampio portafoglio di prodotti di ESET, cliccare qui.