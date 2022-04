Dazn e Nintendo si “sfidano” a Nintendo Switch Sports

Dai contenuti on demand a quelli live, in occasione dell’uscita del nuovo gioco Nintendo Switch Sports, DAZN ha sviluppato diverse attivazioni speciali per coinvolgere gli appassionati di sport e gaming in una speciale sessione di gioco.

Il primo appuntamento è sulla piattaforma DAZN con ‘La sfida presentata da Nintendo’. Il branded content on demand vedrà come protagonisti i talent della DAZN Squad, Alessandro Budel e Massimo Gobbi, sfidarsi al nuovo Nintendo Switch Sports. Con i tacchetti ai piedi, gli avatar personalizzati e dopo aver completato il riscaldamento, la sfida comincia: Budel e Gobbi si mettono alla prova per conquistarsi il titolo di miglior giocatore nelle varie discipline sportive tra cui calcio, tennis e pallavolo. Tra avvicenti rigori, rovesci e schiacchiate, i talent sfidano le loro abilità sportive con un livello di difficoltà in più, destreggiarsi in domande sull’attualità sportiva e record del passato, vinti dai più importanti protagonisti delle nuove discipline presenti nel gioco. Non solo, i commentatori DAZN accompagneranno le azioni di gioco più belle commentandole in prima persona, con una telecronaca speciale.

La sfida proseguirà poi in diretta in occasione dei pre-match della 35a e 36a giornata della Serie A TIM con contenuti live. Direttamente dalla Square di DAZN Sergio Floccari, Gigi Di Biagio, Alessandro Matri ed Emanuele Giaccherini giocheranno al nuovo gioco ‘firmato’ Nintendo.

Ideato da DAZN insieme ad Access, la divisione di GroupM dedicata al Live Communication & Sport Marketing, il progetto celebra l’esperienza di gameplay dell’utente che caratterizza il nuovo gioco, valorizzandola attraverso uno storytelling coinvolgente e ironico, con l’obiettivo di condividere “virtualmente” le sfide ad alto divertimento di Nintendo Switch Sports, trasmettendo la passione più grande, quella dello sport.