Casta Diva Group, finalizzato l’acquisto del 90% di Genius Progetti SpA

Casta Diva Group (nella foto, l’a. d. Andrea De Micheli) attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, facendo seguito al comunicato stampa del 7 aprile 2022, rende noto che in data odierna è avvenuto il closing dell’operazione di compravendita di partecipazioni della società Genius Progetti SpA (Genius o GP), agenzia di eventi di Sassuolo, in provincia di Modena. Nello specifico, Casta Diva Group ha acquistato da MNG S.r.l. una quota di partecipazione pari al 90% del capitale sociale della Genius per un corrispettivo fissato in Euro 5,2 milioni (il “Corrispettivo”). Come previsto dalle condizioni contrattuali definite nell’accordo di compravendita firmato in data 14 febbraio 2022, il pagamento dell’80% del Corrispettivo è avvenuto in data odierna, mentre la rimanente quota del 20% del Corrispettivo verrà versato, alla data di approvazione del bilancio di GP al 31 dicembre 2022 e comunque entro e non oltre la data del 30 giugno 2023. Per maggiori informazioni in merito all’operazione di acquisto delle quote di GP finalizzata in data odierna si rimanda ai comunicati stampa diffusi in data 14 e 15 febbraio 2022. Genius come risulta dal bilancio 2021 approvato e depositato ha sviluppato un valore della produzione di € 23 milioni con un Ebitda di € 3,6 milioni, pari ad una marginalità del 16%. ed una posizione finanziaria netta positiva (cassa) per Euro 8,8 milioni circa, che – al netto della gestione del capitale circolante commerciale – risulta positiva (cassa) per circa Euro 2,3 milioni. In considerazione dell’avvenuto Closing dell’operazione, CDG pubblicherà il nuovo Piano Industriale, che terrà conto dell’importante spinta derivante dall’integrazione con Genius. Per i motivi di cui sopra, la Società comunica che le previsioni per gli anni 2022-2023 ricomprese nel Piano Industriale 2021-2023, pubblicato in data 2 dicembre 2020, non sono più valide e saranno aggiornate con la pubblicazione del nuovo Piano Industriale. Genius Progetti, fondata nel 1994, innesta in CDG una forte expertise nel settore dei “luxury events”. GP progetta e organizza in tutta Europa eventi aziendali, stand fieristici, celebrazioni e lanci di nuovi prodotti per grandi marche dei comparti ceramistico, automobilistico e cosmetico, con l’obiettivo di rendere i partecipanti ambasciatori del brand.