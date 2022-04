OVS, aumenta l’EBITDA

OVS (nella foto, l’a. d. Stefano Beraldo) ha reso noti i risultati ottenuti. Rilevante crescita della quota di mercato, ora al 9,3% rispetto all’8,4% del 2020. Vendite nette a €1.359m, +33,4% rispetto al 2020 e sostanzialmente in linea con i valori del 2019. La crescita è stata elevata per tutti i marchi, sia nel canale offline che per quello online. EBITDA rettificato a €147,2m, in crescita di oltre €74m rispetto al 2020. EBITDA margin che raggiunge il 10,8% (era 7,2% nel 2020), grazie al miglioramento significativo delle vendite, alla riduzione dei mark-down e alle azioni sul versante dei costi. Risultato netto rettificato a €44,8m. Proposta dividendo di €0,04 per azione. Flusso di cassa operativo positivo per €129,8m a cui si aggiungono €81m derivanti dall’aumento di capitale perfezionatosi a luglio 2021. Posizione finanziaria netta rettificata a €190,3m, più che dimezzata rispetto a €401,1m del 31 gennaio 2021 e migliore di circa €120m rispetto a quella prepandemia (€309,9m al 31 gennaio 2020). ESG: l’attenzione che abbiamo posto al tema della sostenibilità ci ha premiato. Nel Fashion Transparency Index del 2021 di “Fashion Revolution”, OVS è l’azienda al mondo più attenta alla trasparenza. Nel 2021 abbiamo emesso un Sustainability-linked Bond e nell’aprile del 2022 abbiamo sottoscritto due nuove linee di credito Sustainability-linked a sostituzione delle esistenti, rafforzando così l’impegno della società al raggiungimento dei suoi obiettivi di sostenibilità.