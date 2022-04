WIIT, approvata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 per azione

WIIT S.p.A. (nella foto, l’a. d. Alessandro Cozzi), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud, comunica che l’Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha deliberato sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Si precisa che, in ragione del persistere dell’epidemia da Covid-19 e, pertanto, nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti aziendali e dei consulenti della società, nonché in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, la riunione si è svolta con l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite Computershare S.p.A., rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) senza quindi partecipazione fisica da parte dei soci e, pertanto, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che presenta un utile di esercizio di Euro 1.022.089,85 e la seguente destinazione del risultato di esercizio: Euro 26.520 a riserva legale secondo quanto prescritto dall’articolo 2430 del codice civile; e Euro 995.569,85 a titolo di dividendo, deliberando altresì di distribuire agli azionisti, mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 995.569,85 tratti dall’utile di esercizio e massimi Euro 7.410.628,15 tratti dalla riserva denominata “Altre riserve”, Euro 0,30 per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (cedola n. 1), a eccezione di quelle proprie detenute dalla Società alla data di stacco cedola, secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 25 aprile 2022 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 26 aprile 2022 (record date) e data di pagamento del dividendo 27 aprile 2022 (payment date).