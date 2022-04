 CrowdFundMe, salgono a 150 le imprese finanziate

Sono arrivate a quota 150 le aziende finanziate con successo grazie a CrowdFundMe e alla community di investitori. Complessivamente, per tali imprese sono stati raccolti oltre 73 milioni di euro. Si tratta di risorse che sono andate a beneficio dell’economia reale, e che hanno portato liquidità nell’ecosistema italiano delle startup e PMI innovative. Permettendo così di creare, secondo le proiezioni, più di 4.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti dal 2016 a oggi.

La 150esima azienda finanziata con successo è Podcastory, startup innovativa che segue l’intera filiera produttiva del podcast: dall’ideazione alla produzione, dalla distribuzione all’incremento dell’audience. L’emittente è infatti volata in overfunding superando il traguardo di 100.000 euro grazie a 27 investitori. Podcastory è focalizzata soprattutto sul branded content audio – l’attività dedicata alla comunicazione dei marchi – ed è diventata leader di questo settore con oltre il 65% di quota del mercato italiano. Non è un caso che abbia già collaborato con importanti clienti; tra quelli del 2021 si segnalano Stellantis, WeBuild, Heinken, Lidl, Generali e Sorgenia.

Tra i precedenti case historysi potrebbero fare tanti nomi,tra cuiWinelivery, il delivery delle bevande che ha chiuso 3 Equity Crowdfunding per oltre 1,7 milioni di euro da 769 investitori. Risorse che sono servite per sostenere un percorso di sviluppo che ha portato la società a essere annoverata nella top 10 dell’ultima classifica del Financial Times, dedicata alle imprese a più rapida crescita. Il fatturato di Winelivery è infatti passato da 111.500 euro (2017) a oltre 7,3 milioni nel 2020.

Un altro esempio di successo? Sportit – ovvero la società che possiede Snowit, app che consente di prenotare skipass, attrezzatura da neve ed esperienze in montagna – ha venduto il 33,33% del capitale sociale al gruppo FNM (che controlla Ferrovie Nord Milano e detiene partecipazioni in altre infrastrutture di mobilità). Parliamo di un’operazione, annunciata a fine 2021, da 2,5 milioni di euro in ottica di open innovation. A valle di tale dinamica, il valore di Sportit è attualmente pari a 8 milioni di euro, in rialzo del 100% dai 4 milioni pre-money della raccolta del 2019 – oltre 430.000 euro da 290 soci – su CrowdFundMe.

A livello di Exit tramite quotazione si può invece citare CleanBnB (realtà leader negli affitti brevi in Italia), che è approdata su Borsa Italiana nel 2019. L’emittente ha debuttato su Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 14 milioni di euro, una cifra in netta crescita rispetto al valore pre-money della prima campagna di Equity Crowdfunding (400.000 euro) e anche della seconda (4 milioni di euro).