Sourcesense, aumentano i ricavi del 26%

Sourcesense S.p.A. società operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”, comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha esaminato i seguenti Dati Preliminari Consolidati dei primi tre mesi del 2022, non sottoposti a revisione contabile: ▪ Ricavi: € 4,4 milioni circa, in crescita del 26% circa rispetto al 31 marzo 2021 (€ 3,5 milioni); ▪ Posizione Finanziaria Netta: € 5,4 milioni (cassa) circa, in miglioramento di € 1,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 (cassa per € 4,1 milioni). Marco Bruni, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “I primi tre mesi confermano la crescita registrata nel 2021. Siamo consapevoli del crescente interesse verso le nostre tecnologie e abbiamo la sensazione di avere effettivamente un’offerta di valore per il mercato. Coerentemente con quanto annunciato anche in altre occasioni, intendiamo portare a termine ulteriori operazioni di crescita per linee esterne: sono state individuate società target orientate a potenziare l’offerta delle linee a maggiore valore aggiunto e siamo al lavoro per definire queste operazioni strategiche e in linea con i piani di crescita”.