Al via la nuova campagna di Acea Energia dedicata alla sostenibilità

È on air la nuova campagna di comunicazione awareness di Acea Energia dedicata alla sostenibilità, che ha l’obiettivo di consolidare l’immagine dell’azienda. La campagna sarà veicolata con una pianificazione media realizzata da Acea su tutti i principali canali digital e radio a livello nazionale e principalmente in reservation, videostrategy su Youtube, Programmatic, native, Google SEM, Google display, DEM, comparatori, Facebook e Instagram. Acea Energia conferma così il suo impegno verso la sostenibilità, avviato nel 2021, per la tutela dell’ambiente e per favorire la transizione energetica. Tornano come testimonial, proseguendo il percorso intrapreso lo scorso anno, Frank Matano, nella foto, ed Emanuela Fanelli che, con la loro ironia, racconteranno i valori di Acea Energia consolidandone l’immagine di semplicità, affidabilità e sostenibilità. Per una customer experience sempre più digitalizzata, Acea Energia lancia la nuova App MyAcea Energia che facilita la gestione della fornitura luce e gas, in maniera semplice e smart. L’App rappresenta un ulteriore passo verso un percorso di evoluzione di società dinamica, digitalizzata, sempre pronta a rispondere alle esigenze dei propri clienti sul Mercato Libero, con soluzioni innovative e funzionali. Si evolve anche il payoff che firma la campagna: da “Più Luce, più Gas, più Te” a “Più Eco, più Smart, più te”. Un nuovo payoff che vuole raccontare i tre pillars di tutte le azioni di Acea Energia, i drivers che guidano l’azienda nella declinazione delle strategie commerciali, oltre le commodity luce e gas: sostenibilità, digitalizzazione, servizi a valore aggiunto per il cliente. Tutti gli spot che accompagneranno la campagna sono visibili sul canale Youtube di Acea Energia e sul sito acea.it.