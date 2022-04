Saipem ottiene la certificazione SA8000 per la responsabilità sociale d’impresa

Saipem (nella foto, l’a. d. Francesco Caio) ha ottenuto da DNV, società leader internazionale di settore, la certificazione SA 8000 del Social Accountability International (SAI) che attesta l’implementazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale nell’ambito dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori e del loro benessere in azienda. La SA 8000 garantisce la conformità alle migliori linee guida internazionali e alle regole etiche definite dalle più importanti organizzazioni mondiali in materia di tutela dei diritti umani e del lavoro, quali le convenzioni dell’ILO (International Labour Organization) e le convenzioni ONU in materia.

Si tratta di una certificazione etica globale internazionale di carattere volontario che impegna le aziende a un controllo anche delle loro filiere, innescando un circolo virtuoso in tutta la catena di fornitura. Viene rilasciata sulla base di un processo di verifica di requisiti trasparenti e misurabili.

Il suo ottenimento costituisce un’ulteriore testimonianza dell’impegno di Saipem nella sostenibilità in un percorso di miglioramento continuo, in particolare, in alcune aree essenziali come il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto del lavoro, la tutela contro lo sfruttamento minorile e le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva lungo tutta la catena del valore della attività dell’azienda.

La certificazione SA8000 si aggiunge ad altre rilevanti certificazioni internazionali ottenute da Saipem a testimonianza del suo impegno in ambiti di Responsabilità Sociale e ESG a testimonianza del suo modello di business sostenibile, applicato a tutti i processi organizzativi secondo le migliori best practice internazionali.