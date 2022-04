Ravenna Festival, a luglio andrà in scena lo spettacolo “Addio fantasmi”

Vi segnaliamo un appuntamento che attiene al grande teatro, che impreziosirà il mitico Ravenna Festival. Il 12 luglio andrà in scena, in prima assoluta al teatro Alighieri, lo spettacolo Addio fantasmi della compagnia Fanny & Alexander. Tratto dal romanzo di Nadia Terranova, nella foto, con drammaturgia e costumi di Chiara Lagani e la regia di Luigi De Angelis, lo spettacolo darà l’opportunità di vedere in scena due attrici di razza come Anna Bonaiuto e Valentina Cervi. Questa è la sinossi del lavoro: “Ida è sbarcata a Messina: la madre l’ha richiamata in vista della ristrutturazione dell’appartamento di famiglia. Circondata dagli oggetti di sempre, è costretta a fare i conti col trauma antico della scomparsa del padre, che una mattina è andato via e non è più tornato. Sulla sua mancanza si sono imperniati i silenzi con la madre, un’identità fondata sull’anomalia, persino il rapporto col marito. Ma ora che la casa d’infanzia la assedia, deve spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena. Lo spettacolo, a partire dall’ossessione dello spazio fisico della casa che cade a pezzi e che va sovrapponendosi con lo spazio psichico, libera i fantasmi che rivivono attorno a madre e figlia, per esorcizzarne la potenza e rimettere in circolo le immagini fondamentali che regolano i rapporti più ancestrali”. I prezzi sono accessibili per tutte le tasche: il posto unico numerato costa 15 euro, il ridotto 12 e i giovani con meno di 18 anni pagano 5 euro. Per maggiori informazioni vi invitiamo a mandare un’email, cliccando qui, (in alternativa, questo è il numero di telefono per avere maggiori delucidazioni: +39 0544 249244). In libreria potete trovare il nuovo romanzo di Nadia Terranova, Trema la notte, che sta ottenendo ottimi riscontri.