NVP, ricavi in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. perimetro di consolidamento comprende la controllata NVP Roma S.r.l., inclusa a partire dal 29 luglio 2021; a fini comparativi viene rappresentato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Capogruppo NVP S.p.A.. I Ricavi si attestano a 13,4 milioni di euro, +111% rispetto a 6,4 milioni di euro nel 2020. I Ricavi realizzati in Italia ammontano a 11,1 milioni di euro, +106% rispetto a 5,4 milioni di euro nel 2020; l’Estero registra ricavi consolidati pari a 2,3 milioni di euro (17% del totale), +156% rispetto a 0,9milioni di euro nel 2020 (14% del totale). Si precisa che la controllata NVP Roma S.r.l. ha contribuito con Ricavi pari a 0,6 milioni di euro interamente realizzati in Italia. Nel corso del 2021 il Gruppo ha significativamente rafforzato la propria presenza nell’ambito dei programmi televisivi, moda e contenuti live per l’Entertainment, i cui Ricavi consolidati si attestano a 2,1 milioni di euro (0,5 milioni di euro nel 2020). La Società si è aggiudicata importanti commesse, tra cui il Taormina Book Fest, la Notte della Taranta, la 59esima edizione del Premio Campiello, due nuove stagioni di DiMartedì e i programmi televisivi Antonino Chef Academy e Master Chef. Inoltre, le competenze e il know-how di NVP hanno fatto il loro ingresso nel mondo della moda in occasione della Fashion Week di Milano: molteplici sono state le sfilate e dei grandi brand di lusso che hanno visto l’azienda coinvolta a pieno ritmo nella ripresa delle collezioni (Prada, Moncler, Burberry e Emporio Armani). Relativamente allo Sport, NVP ha chiuso accordi pluriennali in ambito calcistico per circa 11,5 milioni di euro, di cui 6,3 milioni di euro riferiti alla stagione 2021‐2022, divenendo punto di riferimento nel mercato italiano ed europeo per le produzioni in UHD HDR (per la prima volta l’intero campionato di Serie A è prodotto interamente in 4K); ha inoltre rafforzato la propria presenza in altri ambiti fornendo i propri servizi per le Olimpiadi di Tokyo e in prestigiosi tornei di pallacanestro, tennis, volley e ciclismo. Il Valore della produzione è pari a 16,6 milioni di euro, in incremento del 128% rispetto a 7,3 milioni di euro nel 2020. Tale incremento è dovuto principalmente alla completa ripresa del business aziendale ‐ rispetto allo stesso periodo del 2020 interessato della crisi pandemica ‐ e anche a seguito dell’ingresso di nuove attività produttive. L’incremento della voce “Altri ricavi” deriva principalmente dalle agevolazioni e contributi, anche sotto forma di credito d’imposta, di competenza del periodo per complessivi 1,0 milioni di euro sugli investimenti in tecnologia e immobilizzazioni che la Società ha effettuato negli esercizi passati, tra le quali si evidenzia il credito d’imposta di Euro 100 migliaia sulle spese di consulenza sostenute per la quotazione in Borsa. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 4,9 milioni di euro, in crescita del 251% rispetto a 1,4 milioni di euro nel 2020, con un EBITDA margin del 37% (22% nel 2020) in linea con i livelli pre‐covid del 2019. Il miglioramento è attribuibile all’incremento del Valore della produzione; inoltre, l’attenzione verso l’ottimizzazione dei costi di produzione variabili nonché del costo del personale, sostanzialmente invariato in termini percentuali pur aumentando il volume delle prestazioni di servizi, ha consentito un notevole risparmio a beneficio degli ottimi risultati registrati della gestione caratteristica. Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 1,2 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a ‐1,1 milioni di euro nel 2020, dopo ammortamenti pari a 3,6 milioni di euro (2,3 milioni di euro nel 2020) in delle dotazioni tecnologiche a disposizione del Gruppo a seguito delle acquisizioni delle partecipazioni nella NVP Napoli S.r.l. (successivamente incorporata per fusione nella NVP S.p.A.) e della NVP Roma S.r.l. Il Risultato Netto è pari a 0,3 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a ‐1,3 milioni di euro nel 2020, dopo imposte per appena 2 migliaia di euro per effetto del contributo positivo derivante dal credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale che ha interessato gli aumenti di capitale avvenuti nel corso del primo semestre 2021 generando un beneficio di 155 migliaia di euro e dagli investimenti in start up innovative che hanno comportato un beneficio fiscale di 130 migliaia di euro. Il Patrimonio Netto è pari a 11,9 milioni di euro, in incremento rispetto a 10,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020. La Posizione Finanziaria Netta è passiva per 8,8 milioni di euro, in incremento di 3,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 (‐4,9 milioni di euro) per effetto seguito degli impegni finanziari sostenuti per le operazioni straordinarie concluse nel corso del 2021 che hanno comportato uscite finanziarie complessive di 5,7 milioni di euro. Massimo Pintabona, nella foto, Amministratore Delegato di NVP: ”Chiudiamo l’esercizio estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti: i principali indicatori economici evidenziano una significativa crescita e i primi mesi del 2022 confermano questo trend positivo. Oggi il Gruppo NVP si presenta come una realtà affermata nel proprio mercato di riferimento in grado di offrire soluzioni innovative sempre adeguate alle esigenze dei fruitori finali, grazie alla disponibilità di un parco mezzi e attrezzature d’avanguardia. Il Gruppo ha sostenuto negli ultimi anni investimenti in tecnologia per circa 24 milioni di euro, incrementando costantemente negli anni la quota di capitale destinata al potenziamento della propria struttura produttiva e tecnologica: l’attività di R&S e innovazione è proseguita anche nel 2021 e si pone come obiettivo il posizionamento del Gruppo NVP tra i massimi sviluppatori di tecnologie e piattaforme finalizzate al broadcast produttivo e pertanto di reale innovatore e creatore di modelli evoluti con funzionalità di interazione in visione immersiva e realtà aumentata. L’innovazione quale fattore chiave di crescita porta il Gruppo NVP a progettare l’ammiraglia OB7, prima regia al mondo con un’area dedicata alla gestione HDR WCG dei segnali e alla gestione di nuove funzionalità interattive, finalizzate alla gestione della trasmissione media tramite cloud network e Machine Learning, IoT e Content Lake per poter fare un Data Enrichment in Real Time dei contenuti video. L’innovazione sempre orientata ai nuovi servizi da offrire ai clienti, come il sistema di distribuzione su fibra ottica spenta delle telecamere con totale gestione remota degli apparati, con l’obiettivo della copertura di eventi di livello mondiale su grandi distanze, come circuiti automobilistici o competizioni stradali: questa ulteriore innovativa infrastruttura che si basa su circa 40 KM di fibra ottica spenta e sistemi CWDM consente di posizionare a distanze rilevanti le telecamere e consentire con un solo OBVAN la copertura di lunghissimi percorsi in formato 4k HDR. NVP è fra i pochi player al mondo a vantare un sistema così innovativo che consente di economizzare al massimo i costi di allestimento e smontaggio e di poter acquisire commesse di eventi particolari e inaccessibili senza la dotazione infrastrutturale altamente tecnologica in possesso del Gruppo.”