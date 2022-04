Roma, salviamo la cartoleria di Monteverde Vecchio

(di Tiziano Rapanà) Amici romani, a Monteverde Vecchio, una cartoleria rischia la chiusura. Si trova nella storica via Giacinto Carini 37b, dove ha vissuto Pasolini e la famiglia Bertolucci. In quartiere tutti conoscono la cartoleria e stimano il proprietario, il signor Cristiano Di Giorgio, uomo noto per gentilezza e cortesia. Ora si trova in difficoltà e chiede un aiuto affinché l’esercizio, aperto nel 2008, possa proseguire nel suo cammino. Di Giorgio ha fatto un appello a Teledurruti, la web tv dello scrittore Fulvio Abbate, che ha acceso l’attenzione del quartiere. L’occhio di Teledurruti è sempre rivolto alla sorte cartoleria di via Carini: da lì è partito un vortice di solidarietà, che presto si concretizzerà con un’opera di crowdfunding, che sta coinvolgendo varie personalità; oggi è stato pubblicato un altro video con il celebre artista Carlo Verdone, che ha promesso di dare una mano. È un esercizio fondamentale per la vita del quartiere, i residenti giudicano prezioso il lavoro di Cristiano, sempre prodigo a risolvere tutte le impellenze. Diamo una mano a Cristiano, affinché possa continuare a lavorare con serenità. Vi aggiornerò sui futuri sviluppi della vicenda.

