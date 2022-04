Porto di Trieste, con Msc Fantasia ha aperto la stagione crocieristica

Con l’arrivo di Msc Fantasia, si è aperta sabato ufficialmente la stagione crocieristica dei porti di Trieste e Monfalcone che ospiterà in home port le navi della flotta di Costa Crociere, Msc Crociere, Norwegian Cruise Line Holding, TUI Cruises, P&O Cruises, Phoenix Reisen, Marella Cruises UK, Prestige Cruise Holding. Il 2022 si profila come un anno di notevole balzo in avanti sia per quanto riguarda gli approdi che i passeggeri rispetto al 2021 quando i due porti avevano ospitato 500 mila passeggeri per 210 scali contribuendo a supportare lo sviluppo del mercato crocieristico nell’Adriatico. Tra le novità, confermato il porto di Monfalcone come scalo crocieristico che ospiterà 24 approdi, mentre per quanto riguarda il porto di Trieste, alla storica banchina del Molo Bersaglieri, si aggiunge l’ormeggio 57 del porto nuovo, che verrà utilizzato per tutta la stagione da Norwegian Cruise Line Holding, grazie alla collaborazione di Trieste Marine Terminal. “Le crociere rappresentano sviluppo, crescita e occupazione per il territorio” commenta Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. “Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, i nostri due scali hanno dato ottima prova di dinamicità nel settore. Fondamentale l’apporto di Ttp, che di fronte ad una situazione imprevedibile, come quella degli ultimi anni, ha avuto notevole capacità di adattamento e programmazione”. Novità da Msc Fantasia, anche dalle Marche. Farà tappa ad Ancona ogni domenica per tutta l’estate MSC Fantasia, la nave della compagnia svizzera che opererà fino al 4 settembre effettuando 22 scali e movimentando complessivamente circa 70 mila turisti. “Ancona è parte integrante delle mete delle nostre crociere estive, a testimonianza della centralità del porto dorico nelle strategie presenti e future del nostro gruppo”, ha dichiarato Fabio Candiani, nella foto, direttore vendite Italia di MSC Crociere. “Le crociere – ha spiegato Vincenzo Garofalo, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale – sono una grande opportunità per Ancona e per le Marche. Il turismo delle crociere rappresenta un efficace strumento di valorizzazione in questa direzione e per questa ragione il porto di Ancona merita di avere un’infrastruttura che possa dare alle crociere la giusta visibilità”.