Ovrsea sbarca in Italia

Dopo l’espansione in Spagna e negli Stati Uniti all’inizio dell’anno, Ovrsea prosegue il suo sviluppo internazionale e apre un ufficio in Italia. Nata in Francia nel 2017, Ovrsea è uno spedizioniere “digital first”, con 700 clienti nel mondo e un servizio personalizzato. L’Italia, afferma una nota, è un paese chiave nel mercato europeo della logistica, grazie ad una rete autostradale, ferroviaria e marittima sviluppata e alle numerose imprese locali esportatrici. Alla fine dell’anno Ovrsea conterà circa 200 impiegati distribuiti in Europa e Nord America.

Arthur Barillas, Ceo e co-fondatore di Ovrsea, dichiara: “Aprire un ufficio a Milano è particolarmente simbolico perché le soluzioni sviluppate da Ovrsea sono particolarmente adatte all’esperienza e alla dinamica delle aziende italiane, per esempio nei settori del lusso e dei cosmetici. Le imprese italiane sono in cerca di flessibilità e innovazione per semplificare le operazioni di import/export e Ovrsea

fornisce delle soluzioni adatte, innovanti, e dal forte valore aggiunto”.