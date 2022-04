Falck Renewables, approvato il comunicato dell’emittente in relazione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Green BidCo S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. (nella foto, l’a. d. Toni Volpe), ha approvato il comunicato (il “Comunicato dell’Emittente”) redatto ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “TUF”) e dell’articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) e contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l’“Offerta”) da Green BidCo S.p.A. (l’ “Offerente”) sulle azioni della Società e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo. Ai fini dell’emissione del Comunicato dell’Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, preso visione e tenuto conto del parere rilasciato in data odierna dagli amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”), della fairness opinion rilasciata da Lazard S.r.l., in qualità di advisor finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonché della fairness opinion rilasciata da Rothschild & Co. Italia S.p.A., in qualità di advisor finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione (le “Fairness Opinion degli Advisor Finanziari”). All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del contenuto delle Fairness Opinion degli Advisor Finanziari e del Parere degli Amministratori Indipendenti, all’unanimità ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 8,81 per azione della Società che sarà portata in adesione all’Offerta, dando mandato al Presidente Olov Mikael Kramer e all’Amministratore Delegato Toni Volpe, anche disgiuntamente tra loro, di apportare al Comunicato dell’Emittente le eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti che si rendessero necessari o anche solo opportuni ai sensi della normativa applicabile o che comunque venissero richiesti da parte delle autorità competenti. Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente che sarà allegato al documento di offerta relativo all’Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alle Fairness Opinion degli Advisor Finanziari. Tutti tali documenti saranno pubblicati dall’Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.