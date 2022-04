Patuanelli a 24 Mattino: interventi su Iva strada più praticabile

“Ci sono molti strumenti per calmierare gli aumenti dei prezzi, o intervenire sull’Iva e quindi sulle aliquote di alcuni beni o a sostegno diretto della domanda con interventi sulle fasce più deboli come è stato fatto anche in pandemia. Penso comunque che tra le due strade sia più praticabile la prima”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli a Radio 24 in 24 Mattino, a proposito dei prezzi alimentari. “Tutto sta a trovare ovviamente le risorse – ha precisato il ministro a 24Mattino – lo strumento più adatto lo studieremo e bisogna a capire esattamente come evolve l’andamento dei prezzi delle materie prime”. E ha aggiunto a Radio 24 “a fronte di tensioni così forti, la preoccupazione è che permanga l’aumento dei prezzi a questi livelli e che diminuisca il potere di acquisto dei cittadini e tutto questo va sostenuto. Nella cabina di regia prima del Cdm che ha approvato il Def l’unica cosa che mi sono sentito di chiedere in aggiunta rispetto al testo originario è di andare a sostenere anche quelle fasce più deboli che, con un aumento inflattivo del 6%-7% vedono ridotta la loro possibilità di acquisto il chè va ad incidere anche nei consumi e quindi nella parte produttiva”.