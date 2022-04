REVO, Antonia Boccadoro nominata Presidente

REVO S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione, ha cooptato la dott.ssa Antonia Boccadoro, nella foto, già Presidente della controllata Elba Assicurazioni S.p.A., quale Consigliere della Società, al fine di provvedere, in seguito alle dimissioni presentate lo scorso 15 marzo dal dott. Claudio Costamagna, alla reintegrazione a 5 componenti dell’organo collegiale di REVO. Contestualmente, il Consiglio ha nominato la stessa dott.ssa Boccadoro quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di REVO. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare nuovamente l’Assemblea Ordinaria, fissandola in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2022 alle ore 09,00. Conseguentemente, viene riallineato il calendario degli eventi societari rispetto alla versione precedentemente comunicata lo scorso 28 gennaio. La dottoressa Boccadoro ha una laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1984. Dopo un anno di esperienze lavorative presso aziende private, viene assunta in ISVAP in qualità di funzionario. Diventa dirigente ISVAP a seguito di concorso pubblico nel 1991, svolgendo incarichi diversi nel tempo. Si è in particolare occupate di tutela dei consumatori e trasparenza, vigilanza di stabilità sulle compagnie di assicurazione e supervisione di intermediari e periti.