Volotea festeggia dieci anni di attività

E’ stato festeggiato all’aeroporto di Venezia il decimo anniversario della compagnia aerea Volotea. Nel 2012, anno di avvio delle sue operazioni, l’aeroporto Marco Polo di Venezia è stata, infatti, la prima base inaugurata dal vettore in Europa e, sempre a Venezia, nel 2021 il vettore ha deciso di basare i suoi nuovi aeromobili A320. Con l’occasione il vettore ha annunciato 2 nuovi collegamenti in partenza dallo scalo alla volta di Lille e Nizza: i voli saranno in vendita da venerdì 8 aprile per volare verso la Francia dal 21 ottobre, ogni lunedì e ogni venerdì.

Inoltre, grazie a un’azione congiunta di Volotea, SAVE e Eni, dallo scalo sono decollati i primi voli in Italia della compagnia riforniti con Jet fuel + Eni SAF, un fuel miscelato con componente da materie prime rinnovabili prodotto nella raffineria di Taranto alimentando gli impianti convenzionali con quote di UCO (oli alimentari esausti) pari allo 0,5%. Per festeggiare il suo decimo anniversario, Volotea ha ideato, infine, una speciale promozione dedicata ai suoi passeggeri che potranno prenotare voli con tariffe a partire da 5 euro per raggiungere numerose destinazioni nel network della compagnia.