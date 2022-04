Usare i social media per convincere gli anziani a vaccinarsi

I social media rappresentano un modo efficace e ancora poco considerato di coinvolgere gli anziani nelle campagne vaccinali. A sostenerlo, è un nuovo studio dell’International Longevity Centre della Gran Bretagna (ILC-UK) pubblicato sulla rivista del centro. I ricercatori hanno condotto una campagna pubblicitaria sui social media mirata su larga scala e hanno studiato i dati sul suo impatto. Gli annunci hanno incoraggiato le persone a fare clic per prenotare un appuntamento per un vaccino contro l’influenza o la malattia da pneumococco. Dopo aver raggiunto oltre un milione di persone e generato più di 5 milioni di impressioni, il rapporto ha concluso che questo era un modo efficace per incoraggiare le persone anziane a vaccinarsi. L’idea che i social network siano appannaggio dei più giovani è in via di estinzione, sostengono gli esperti. Ora è chiaro che persone di tutte le età utilizzano i social media e si connettono tra loro online. David Sinclair, Direttore di ICL-UK, suggerisce che la promozione dei social media dovrebbe svolgere un ruolo più importante nelle campagne di salute pubblica per persone di tutte le età. “Per quanto ne sappiamo, nessuna ricerca ha mai testato il potenziale impatto dell’utilizzo dei social media per trasmettere messaggi sulla salute attraverso le generazioni”, ha affermato. “Il rapporto cerca di verificare se i giovani possono influenzare i comportamenti di salute delle persone anziane”. Una delle potenzialità dei social media è che, a differenza della pubblicità sui giornali, della promozione TV o dei cartelloni pubblicitari, è possibile vedere chi sta guardando i tuoi post. Questo è un modo molto utile per superare gli stereotipi su chi usa i social media. Per il vaccino pneumococcico, le campagne hanno avuto un impatto particolarmente forte e costano meno di un terzo del prezzo per clic rispetto alle pubblicità antinfluenzali, molto probabilmente perché molte persone avevano già ricevuto il vaccino antinfluenzale, mentre il vaccino pneumococcico era relativamente sconosciuto, secondo gli autori. Sophia Dimitriadis, economista senior presso ILC e ricercatrice capo del progetto, ha affermato che sono necessarie ulteriori ricerche per capire quale tipo di campagne sociali funzionano meglio. “I social media spesso hanno una cattiva reputazione, ma abbiamo dimostrato che hanno un enorme potenziale quando si tratta di immunizzazione, anche per le persone che vivono in comunità svantaggiate, che in genere sono difficili da raggiungere attraverso il sistema sanitario tradizionale”. Lo studio mostra che c’è un “potenziale non sfruttato” in attesa di essere sbloccato, ha aggiunto: “Le nostre campagne hanno generato più coinvolgimento e a un tasso più conveniente rispetto alla pubblicità media del settore sanitario. I social media dovrebbero entrare a far parte del nostro arsenale per promuovere e proteggere la salute pubblica”. Oltre a offrire valore per i budget di comunicazione della salute pubblica, questo approccio potrebbe ripagare in termini umani e sanitari, secondo Amber Williamson, fondatrice e CEO di Digital Willow che ha lavorato al progetto. “Abbiamo dimostrato che era oltre 60 volte più conveniente condurre la campagna sui social media che curare qualcuno con l’influenza, o ben 133-453 volte più economico per evitare che qualcuno si ammalasse di polmonite. Non vediamo l’ora di vedere più campagne sanitarie comunicate in questo modo in futuro.’ Daphne Holt, presidente della Coalition for Life Course Immunization (CLCI) e membro del consiglio di amministrazione di Vaccines Today, ha affermato che i risultati mostrano che i social media hanno il potenziale per trasformare l’assorbimento dei vaccini antinfluenzali e pneumococcici. “La vaccinazione è uno strumento sanitario importante che dovrebbe essere utilizzato durante tutto il corso della vita”, ha affermato. “Sebbene ci siano una serie di vaccinazioni raccomandate per le persone anziane, l’adozione è ancora bassa in alcune comunità”. Questa ricerca è stata supportata da una sovvenzione del Vaccine Confidence Fund come parte di un investimento di 7 milioni di dollari da Facebook e Merck, volto ad aumentare la fiducia nella vaccinazione attraverso i social media.