Scommesse, Sportradar: aumento del 41% delle entrate nel quarto trimestre 2021, il fatturato supera i 500 mln per la prima volta

Sportradar ha registrato ricavi per 152,4 milioni di euro per il quarto trimestre del 2021, con un aumento del 41% rispetto al quarto trimestre del 2020. L’Ebitda rettificato del periodo è salito del 14% a 21,4 milioni di euro, con un margine Ebitda rettificato del 14%. I ricavi negli Stati Uniti per il quarto trimestre 2021 sono aumentati del 92% a 23,2 milioni di euro. Per l’intero anno 2021,riporta agipronews, i ricavi sono aumentati del 39% a 561,2 milioni di euro, «guidati da una forte crescita in tutti i segmenti di attività». La cifra ha superato le stime annuali del gruppo per il 2021, fissate a 553-555 milioni di euro. L’Ebitda rettificato del periodo è aumentato del 33% a 102 milioni di euro, con un margine del 18%. Sportradar ha evidenziato che il fatturato annuo ha superato i 500 milioni di euro per la prima volta nella storia del gruppo e prevede una solida crescita dal 18% al 25% nell’anno fiscale 2022.Sportradar ha anche sottolineato il prolungamento delle partnership pluriennali con la National Hockey League, la National Basketball Association, la International Tennis Federation e la Bundesliga International e ha evidenziato i nuovi accordi conclusi con l’International Cricket Council e l’Union of European Football Associations. «Sono molto soddisfatto dei nostri ottimi risultati, che dimostrano la realizzazione dei nostri piani operativi e di crescita», ha detto Carsten Koerl, CEO di Sportradar. «Abbiamo un ottimo slancio per il nostro prossimo anno fiscale. Continuiamo a investire in contenuti, tecnologia e persone che ci consentiranno di realizzare una crescita redditizia in linea con i nostri obiettivi. Siamo particolarmente lieti di aver più che raddoppiato i nostri ricavi anno su anno negli Stati Uniti, che continuano la loro storia di crescita esplosiva delle scommesse sportive. Sportradar è leader in questo mercato dal 2014 e ora stiamo vedendo i risultati del nostro investimento iniziale», ha concluso.