MeglioQuesto acquisisce il 55% di Eureweb

MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, annuncia la sottoscrizione in data odierna, con PSG Holding S.r.l. (“PSG” o “Venditore”), di un accordo vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb S.r.l. (“Eureweb” o “Società”), realtà di eccellenza nel digital performance marketing, con specializzazione in lead generation e drive to store che partendo dall’analisi dei dati è in grado di elaborare strategie digitali multicanale ad elevata complessità. L’operazione consente a MeglioQuesto di evolvere il proprio modello di business e di costituire la prima Phygital Analytic Company. MeglioQuesto con questa acquisizione offre un’esperienza di accesso al servizio completamente innovativa, contestualmente fisica e digitale, caratterizzata da immediatezza e interazione. A ciò si aggiunge l’inedita capacità di misurare la conversione reale degli investimenti media nel digital anche verso il canale fisico. Sono attese significative sinergie tra le competenze in ambito drive to store di Eureweb ed il forte radicamento territoriale di MeglioQuesto, consolidatosi ulteriormente con l’acquisizione di OMICRON a fine 2021. L’acquisizione di Eureweb comporta inoltre un significativo ampliamento della base clienti, dando continuità fra le altre cose al processo di diversificazione e ampliamento di industry. Felice Saladini, nella foto, Amministratore Delegato di MeglioQuesto: “Siamo entusiasti dell’accordo raggiunto con Eureweb, che abilita MeglioQuesto a proporsi come primo operatore Phygital Analytic del settore, accompagnando e anticipando la veloce transizione in atto nel mondo della customer experience, nel senso di una immediatezza e interazione mai sperimentate prima d’ora. L’integrazione industriale consentirà al Gruppo di beneficiare di importanti sinergie di natura operativa, organizzativa, commerciale e tecnica.”