Intesa Sanpaolo, le fondazioni confermano Messina a. d. e Gross-Pietro presidente

Intesa Sanpaolo comunica che, in ottemperanza alla vigente normativa, in data 25 marzo 2022 è stata depositata presso la Sede sociale e in data odierna è stata messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e nel sito internet group.intesasanpaolo.com la prima lista dei candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2022/2023/2024, all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2022, corredata della documentazione richiesta.

La prima lista è stata presentata dai seguenti soci:

– Compagnia di San Paolo, con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 75, titolare di n. 1.188.947.304 azioni, pari al 6,1190% del capitale sociale

– Fondazione Cariplo, con sede legale in Milano, Via Manin 23, titolare di n. 767.029.267 azioni, pari al 3,9476% del capitale sociale

– Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con sede legale in Padova, Piazza Duomo 15, titolare di n. 348.155.265 azioni, pari al 1,7918% del capitale sociale

– Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con sede legale in Firenze, Via Bufalini 6, titolare di n. 327.138.747 azioni, pari al 1,6836% del capitale sociale

– Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, con sede legale in Bologna, Via Farini 15, titolare di n. 243.955.012 azioni, pari al 1,2555% del capitale sociale,

titolari complessivamente di n. 2.875.225.595 azioni pari al 14,7975% del capitale sociale e sottoscrittori del patto parasociale pubblicato in data 21 dicembre 2021, che propongono in 19 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare, la riconferma del Prof. Gian Maria Gros-Pietro quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Prof. Paolo Andrea Colombo quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e indicano Carlo Messina (nella foto) per la posizione di Consigliere Delegato e CEO ferme restando le piene prerogative del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato, in ragione dei poteri definiti dalla Statuto sociale. I soci sopra menzionati propongono di confermare i compensi determinati dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

La sotto riportata lista di 15 candidati è divisa in due distinte sezioni, la Sezione 1 con i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e la Sezione 2 con i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, composte rispettivamente da 12 e 3 candidati, ordinati con numerazione progressiva in ciascuna sezione.

Sezione 1 – Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione:

1. Gian Maria Gros-Pietro

2. Paolo Andrea Colombo

3. Carlo Messina

4. Franco Ceruti

5.Paola Tagliavini

6. Liana Logiurato

7. Luciano Nebbia

8. Bruno Picca

9. Livia Pomodoro

10. Maria Alessandra Stefanelli

11. Bruno Maria Parigi

12. Francesca Masotti

Sezione 2 – Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

1. Fabrizio Mosca

2. Milena Teresa Motta

3. Maria Cristina Zoppo