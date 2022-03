Sharon Laboratories stipula un accordo per l’acquisizione di B&C Cosmetic Ingredients e delle unità di Ricerca e Innovazione

L’acquisizione strategica amplierà il portafoglio di ingredienti cosmetici di Sharon Laboratories e potenzierà l’impegno dell’azienda in tecnologie green, naturali e sostenibili.



Sharon Laboratories, Ltd. (Ashdod, Israele), leader mondiale nell’innovazione e nella produzione di soluzioni di conservazione per i mercati dei cosmetici e della cura della persona, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione dell’unità Ingredienti per cosmetici di B&C S.p.A., azienda con sede a Gorla Minore in Italia, e della relativa CR&D, l’unità di ricerca e innovazione della società. Questa è la seconda acquisizione di Sharon Laboratories nel corso di questo mese; il 1° marzo ha infatti annunciato un accordo per l’acquisizione di Res Pharma Industriale.

Fondata nel 2007, B&C produce un’esclusiva linea di ingredienti bioattivi che apportano valore aggiunto ai marchi e ai consumatori di cosmetici, con particolare attenzione ai benefici per la pelle e il benessere. L’azienda sviluppa ingredienti naturali e sostenibili, offrendo eccipienti e sostanze fitoattive green, come sistemi di somministrazione, emulsionanti ed emollienti. CR&D è una controllata di B&C e funge da ramo dedicato di ricerca e sviluppo dell’azienda. È responsabile dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico dell’organizzazione.

“L’esclusiva offerta di prodotti della divisione cosmetica di B&C amplierà il portafoglio di Sharon, nonché il valore che offriamo alla nostra solida base clienti a livello globale, aggiungendo più ingredienti a base naturale alla nostra offerta”, ha dichiarato Naama Eylon (in foto), Direttore generale di Sharon Laboratories. “Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di portare la divisione cosmetica di B&C e CR&D in Sharon Laboratories. Ritengo che l’approccio del team incentrato sul cliente e i vantaggi che ne derivano per il processo di creazione e sviluppo dei prodotti siano completamente in linea con Sharon. La nostra nuova struttura organizzativa continuerà a promuovere unicamente questo legame tra innovazione del prodotto ed esigenze del mercato”.

La chiusura dell’acquisizione è subordinata al completamento di alcune condizioni e la conclusione delle operazioni è prevista per il secondo trimestre del 2022. Terminata l’acquisizione, l’unità cosmetica di B&C e la sua filiale di ricerca CR&D saranno integrate nell’attività di Sharon Laboratories.

Riflettendo sulla storia dell’azienda e su questa acquisizione di Sharon Laboratories, Roberta Donadelli, fondatrice di CR&D, ha dichiarato: “Sono entusiasta del fatto che B&C Cosmetic e CR&D avranno la possibilità di un nuovo inizio con Sharon Laboratories. Ci siamo sempre concentrati sugli obiettivi a lungo termine e sul successo dell’azienda. La passione del nostro team per la scienza cosmetica, unita al suo spirito imprenditoriale, ci ha fortemente motivati a porre al primo posto la crescita sostenibile dell’organizzazione. In qualità di fondatrice e stakeholder dell’azienda, ho notato un grande legame con Sharon, e riconosco questo valore fondamentale nella visione di Sharon. Ritengo pertanto che questa acquisizione sia un’opportunità per promuovere ulteriori cambiamenti positivi nel settore della cosmetica”.

Gabriele Dotti, azionista, ha aggiunto: “Sono estremamente ottimista e fiero dell’obiettivo che abbiamo raggiunto di recente. Questa operazione punta ad accelerare il processo di internazionalizzazione, consentendo così la crescita a lungo termine. Sono certo che il gruppo B&C Cosmetic sarà all’altezza di questa nuova sfida”.