Itway, ricavi per 43,656 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Itway SpA (nella foto, l’a. d. Giovanni Andrea Farina)– società quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana, a capo del Gruppo leader nella progettazione, produzione e distribuzione a valore aggiunto di soluzioni e tecnologie per l’e-business e per la cyber security – si è riunito in data odierna sotto la presidenza di G. Andrea Farina per approvare i Bilanci al 31 dicembre 2021.

Di seguito i principali dati economici consolidati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, confrontati con i valori dell’esercizio precedente:

per 43,656 milioni di Euro, in crescita del 13% rispetto ai 38,754 milioni di Euro registrati nell’esercizio precedente di cui circa l’ 85% prodotti all’estero. La società non ha esposizione verso i mercati russo, bielorusso o ucraino e non tratta tecnologie e servizi provenienti da questi mercati. Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 2,607 milioni di Euro, in netto aumento del 29% rispetto ai 2,023 milioni di Euro del 2020.

(EBIT) pari a 1,964 milioni di Euro, in rialzo del 36% rispetto ai 1,446 milioni di Euro dell’esercizio precedente. Risultato ante imposte pari a 2,010 milioni di Euro contro i 1,256 registrati nel 2021 (+60%).

pari a 2,010 milioni di Euro contro i 1,256 registrati nel 2021 (+60%). Risultato netto pari a 1,303 milioni di Euro contro 1,222 registrati nel 2020 (+7%).

Nel corso del 2021, il Gruppo si è posizionato verso il modello Digital Product Oriented, concentrandosi su segmenti di business a più alto valore aggiunto, attraverso le 3 Business Unit:

Cyber security

Data science

Cyber safety

continuando a investire nei mercati della Cyber security, IoT, Artificial Intelligence (AI) e Big Data, mercati fra loro connessi e correlati.