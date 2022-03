SACE risultati 2021: Risorse mobilitate arrivano a 42 miliardi di euro, quasi 90 miliardi da inizio pandemia. Consolidate le nuove operatività e cresciuto dell’8% il supporto all’export

Il Consiglio di Amministrazione di SACE ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato relativo all’esercizio 2021.

Il 2021 è stato un anno caratterizzato da un forte rimbalzo dell’economia italiana e mondiale, dopo la profonda recessione dovuta alla pandemia, ma che vede diverse criticità connesse alla carenza di materie prime, agli shock sui beni energetici e all’aumento dell’inflazione, a cui si aggiungono le preoccupazioni in ambito climatico e soprattutto geopolitico, recentemente intensificate dall’escalation della crisi russo-ucraina.

In questo contesto, SACE ha saputo raccogliere la sfida dei nuovi mandati affidatigli dal Governo, rafforzando la propria missione di sostegno alle imprese italiane, in Italia e nel mondo, e di supporto alla competitività del Sistema Paese. Tutto questo, raggiungendo al tempo stesso importanti risultati a livello economico finanziario e giocando un ruolo di primo piano in progetti concreti per l’avvio dell’implementazione del PNRR e il consolidamento della ripartenza dell’Italia.

Risorse mobilitate nell’anno

Nell’anno il Gruppo SACE ha mobilitato complessivamente 42 miliardi di euro a sostegno delle imprese italiane fra attività a supporto di export e internazionalizzazione, Garanzia Italia e Green New Deal, servendo circa 23.000 imprese(+54% rispetto al 2020) di cui il 97% del segmento PMI e MID corporate, per un totale di circa 33mila aziende attive, a cui si aggiungono 7.000 controparti ingaggiate attraverso l’hub formativo SACE Education.

Il 2021 è stato l’anno in cui il riformato sistema di supporto pubblico alle esportazioni – introdotto con il Decreto Liquidità (DL 23/2020) – è entrato pienamente a regime. Le nuove disposizioni proiettano SACE verso una maggiore capacità di sostegno alle esportazioni, grazie a un sistema evoluto di coassicurazione tra SACE e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a supporto non solo dei grandi progetti ma anche delle PMI e delle filiere strategiche per l’export italiano.

Nello specifico, le risorse mobilitate nel 2021 a supporto della proiezione internazionale delle aziende italiane sono state pari a 27 miliardi di euro, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente, dato che ha fatto salire il portafoglio di operazioni perfezionate a quota 166 miliardi di euro al 31 dicembre 2021.

All’operatività tradizionale a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione, si sono aggiunti, nel corso del 2020, i nuovi mandati che hanno determinato un ampliamento dell’operatività di SACE anche sul mercato domestico sia in una logica emergenziale sia in una logica strutturale. Attraverso Garanzia Italia, lo strumento emergenziale dedicato al supporto della liquidità delle imprese danneggiate dal Covid-19, SACE ha mobilitato nel 2021 risorse per circa 12 miliardi di eurosostenendo l’intero tessuto imprenditoriale italiano. Il risultato raggiunto è sostanzialmente in linea con lo scorso anno, al netto delle grandi operazioni perfezionate nel 2020 in piena emergenza pandemica.

Nell’ambito del Green New Deal e a sostegno della transizione energetica del Paese, SACE ha mobilitato inoltre circa 3 miliardi di euro attraverso le sue Garanzie Green a supporto di progetti di economia circolare, mobilità sostenibile, riconversione di processi industriali ed efficientamento energetico. Un numero destinato a crescere grazie alle numerose operazioni in fase di valutazione e alle convenzioni green concluse con diversi istituti bancari.

Risultati che testimoniano il ruolo strategico di SACE e delle sue controllate a supporto del Sistema Paese e che sono stati raggiunti centrando i target di redditività e sostenibilità economico patrimoniale, con un ROE pari al 2,8% e un Solvency Ratio pari al 444%. Tali risultati consolidano la stabilità dell’assetto di SACE e del proprio modello di business,in grado di generare impatti positivi per il Paese a livello economico e sociale, mantenendo allo stesso tempo un’attenzione alla qualità dell’impiego delle risorse pubbliche. Inoltre, la solidità patrimoniale di SACE consente di mantenere intatto il ruolo di supporto all’economia italiana nonostante la nuova incertezza e volatilità generata dalla recente escalation della crisi tra Russia e Ucraina.

“Sono molto orgoglioso di questi risultati straordinari, frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto tutto il Gruppo SACE impegnarsi con grande senso di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e della nostra, sempre più ampia, missione di sostegno alle imprese e al Sistema Paese, in un contesto così complesso. Abbiamo messo a terra velocemente le nuove operatività dedicate al mercato domestico, senza tralasciare la nostra vocazione originaria di sostegno all’export e all’internazionalizzazione, mobilitando 42 miliardi di euro di risorse, 90 miliardi da inizio pandemia. Queste risorse hanno supportato l’intero tessuto imprenditoriale italiano con una maggiore penetrazione del segmento PMI e MID Corporate, un’attenzione crescente alla sostenibilità, un’ampia diversificazione dei settori e una netta riduzione del peso dei settori concentranti, tra cui il crocieristico. Un supporto che, paragonato al periodo pre-pandemico, è complessivamente raddoppiato.” – ha dichiarato Pierfrancesco Latini, nella foto, Amministratore delegato di SACE. “Negli ultimi due anni abbiamo promosso una collaborazione intensa e proficua con tutti gli attori del Sistema Paese – imprese, sistema bancario e assicurativo, istituzioni – attivando importanti sinergie, fondamentali per rafforzare la competitività delle aziende e dell’economia italiana. Tutto questo in un momento complesso, in cui le sfide del PNRR e della transizione ecologica stanno operando una profonda trasformazione del Paese, a cui SACE, nell’ambito della sua missione, sta dando il suo massimo contributo. I risultati presentati oggi, infatti, rappresentano un punto di partenza su cui costruire il nostro impegno per un futuro di crescita e di creazione di valore per l’Italia”.

Andamento del Gruppo SACE e nuovo assetto societario

I risultati presentati oggi sono frutto del contributo di tutte le società del Gruppo SACE, che hanno realizzato performance record, grazie al progressivo sviluppo di sinergie di gruppo e a un’offerta di strumenti assicurativo-finanziari sempre più digitale e integrata.

L’operatività della capogruppo SACE ha generato il 47% delle risorse mobilitate a sostegno delle attività di export e internazionalizzazione delle imprese italiane pari a 12,8 miliardi di euro che, sommate ai risultati conseguiti con Garanzia Italia e Garanzie Green, raggiungono un totale di circa 28 miliardi di euro di risorse. Le aree verso le quali si sono registrati i maggiori flussi di risorse mobilitate sono state le Americhe, in particolare verso Stati Uniti e Perù, e i paesi dell’Europa Emergente. I settori che maggiormente hanno beneficiato del supporto di SACE a sostegno delle loro esportazioni sono il manifatturiero, la meccanica strumentale e le infrastrutture e costruzioni, oltre naturalmente le grandi filiere del Made in Italy come la cantieristica navale, l’energia e il petrolchimico. Comparti che comprendono sia grandi aziende leader del mondo, ma anche un sistema di ampie filiere di PMI subfornitrici specializzate. Complessivamente, in termini di numerosità delle operazioni sostenute, oltre al manifatturiero e alle infrastrutture e costruzioni, figurano altri settori come ad esempio commercio all’ingrosso, automotive e agroalimentare, segno della più intensa diversificazione del portafoglio operazioni e della maggiore penetrazione e focalizzazione sul segmento PMI e MID corporate.Le risorse mobilitate da SACE FCT, la società attiva nel mercato del factoring, sono cresciute del 24% raggiungendo 4,6 miliardi di euro, a cui si aggiunge 1 miliardo di euro realizzato in sinergia con le altre società del Gruppo. Si tratta del valore più alto di risorse mobilitate da SACE Fct dal 2009 –anno di inizio della sua operatività – ad oggi, ottenuto grazie all’ampliamento dell’offerta e al potenziamento del canale del Digital Factoring. Restano pressoché stabili a 4,9 miliardi di euro le attività gestite da SACE BT, la società attiva nell’assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione, che ha registrato un’ottima raccolta premi (+22%). Positiva la performance di SACE SRV, maggior operatore italiano nel recupero crediti all’estero, che con 70 milioni di euro di crediti recuperati, dato in linea con l’anno precedente, conferma il suo ruolo al fianco delle imprese, con mandati crescenti. SIMEST, al netto dell’operatività in sinergia con SACE per le operazioni di credito all’esportazione, ha mobilitato 4,7 miliardi di euro. Si precisa che questa attività concorre a formare il risultato operativo del Gruppo SACE per l’anno 2021 mentre, per quanto riguarda i risultati economico finanziari, è considerata attività in dismissione – ai sensi del Decreto Agosto (DL 104/2020) che prevede la cessione delle partecipazioni di SACE in SIMEST a Cassa Depositi e Prestiti – e pertanto non contribuisce alla formazione dell’utile. Riguardo l’assetto societario di SACE, si è perfezionato lo scorso 21 marzo il passaggio delle azioni di SACE da Cassa Depositi e Prestiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, formalizzando pertanto l’uscita di SACE e delle sue società prodotto (SACE BT, SACE FCT e SACE SRV) dal perimetro di Cassa Depositi e Prestiti.

Risultati di esercizio 2021 SACESACE ha portato avanti la sua missione a sostegno delle imprese italiane e del Sistema Paese, perseguendo anche gli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria del modello di business. I dati relativi alla nuova operatività (sostegno al mercato domestico e alle garanzie green) sono registrati su una gestione separata, così come previsto dalle relative leggi di riferimento.

Si riportano di seguito i principali risultati di conto economico e stato patrimoniale di SACE al 31 dicembre 2021:

Premi. I premi lordi generati dalle attività di SACE ammontano a 439 milioni di euro (-40% rispetto al 2020), principalmente per effetto della operatività del regime di coassicurazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze entrato in vigore dal 1° gennaio 2021, così come previsto dal Decreto Liquidità (DL n.23/2020). Sinistri. Gli oneri per sinistri pari a 88,9 milioni di euro sono in diminuzione del 46% rispetto al 2020. La variazione della Riserva sinistri risulta positiva e pari a 20,5 milioni di euro per effetto delle minori denunce del 2021 rispetto al 2020 e della riassicurazione operativa con il MEF.Spese di gestione. Spese di periodo sostanzialmente in linea rispetto al 2020 (+1,9%) con un indice di efficienza operativa in miglioramento pari all’8,8%.

Utile. SACE ha realizzato nel 2021 un risultato lordo positivo che si attesta a 138,5 milioni di euro (in aumento del 30% rispetto all’esercizio precedente) e un utile netto pari a 105,6 milioni di euro (79,7 milioni nel 2020).

Situazione patrimoniale. Il patrimonio netto è pari a 4,9 miliardi di euro (sostanzialmente stabile rispetto al 31.12.2020), mentre le riserve tecniche ammontano a circa 5,2 miliardi di euro (+5%).