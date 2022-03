Domani Pupi Avati racconterà Dante all’università Lumsa

Domani Pupi Avati (nella foto) sarà l’ospite d’onore di ‘Dante fuori campo: il sommo poeta tra politica, pedagogia e cinema’, evento dell’Università Lumsa in occasione del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra ogni anno il 25 marzo come tributo alla sua grandezza. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10 in Aula Magna e in streaming sui canali digitali dell’ateneo.

Il convegno è stato pensato come una ideale conclusione delle celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte dell’autore della Commedia e al contempo segna l’inizio per nuovi studi e riflessioni su Dante.

Il regista, produttore cinematografico e scrittore, sta realizzando ‘Dante’ un film – in uscita nel 2022 – che nasce da una idea letteraria dello stesso Avati, autore del romanzo ‘L’alta fantasia. Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante’ (Solferino, 2021), dialogherà con i professori Rocco Pezzimenti e Paola Trabalzini. Il programma della manifestazione sarà aperto dai saluti del professor Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, cui farà seguito una introduzione a cura delle professoresse Patrizia Bertini Malgarini, Paola Dalla Torre e Caterina Verbaro.