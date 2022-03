Francesco Bardelli nuovo consigliere di Cattolica Assicurazioni e Stefano Gentili nuovo Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, riunitosi a Verona sotto la presidenza di Davide Croff, ha cooptato tra i propri membri il dott. Francesco Bardelli (nella foto) in qualità di consigliere non indipendente e non esecutivo. Francesco Bardelli subentra al dimissionario Luigi Migliavacca, già Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di nominare Vice Presidente il consigliere Stefano Gentili.

Francesco Bardelli ricopre attualmente la carica di Chief Transformation Officer per Generali Italia S.p.A. e di CEO e General Manager per Generali Jeniot. È inoltre responsabile del processo di integrazione di Cattolica Assicurazioni in Generali Italia S.p.A.. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze professionali nel settore bancario e della consulenza manageriale strategica in McKinsey, prima dell’approdo in Generali Italia S.p.A. dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Business Transformation.