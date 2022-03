World View presenta il prototipo della sua capsula spaziale che trasporterà i passeggeri ai confini dello spazio

La società dedita all’esplorazione stratosferica ha presentato un modello in scala reale della sua innovativa navicella spaziale fornendo ai futuri passeggeri un assaggio dell’esperienza di viaggio spaziale offerta da World View

World View, società specializzata nel campo dell’esplorazione stratosferica la cui missione consiste nell’aiutare i passeggeri dei voli spaziali a riscoprire la Terra, ha annunciato oggi la presentazione in anteprima del prototipo della sua capsula spaziale. L’annuncio, che segna il raggiungimento di un’altra entusiasmante pietra miliare per l’azienda, giunge sulla scia delle notizie rilasciate di recente in merito all’ingresso della società nel settore del turismo spaziale e alla nomina di Dale Hipsh alla carica di presidente della divisione Turismo ed Esplorazione.

I partecipanti ai voli spaziali, in trepidante attesa dell’avvio dei voli commerciali nel 2024, potranno dare un primo sguardo all’esclusiva esperienza offerta da World View; dai servizi di bordo e i distintivi elementi di design alle vedute che rimarranno loro impresse per il resto della vita e uno spazio curato nei minimi dettagli per garantire un’esperienza di viaggio di qualità assoluta.

“La presentazione del prototipo della nostra capsula spaziale rappresenta un momento d’importanza vitale per l’azienda, mentre continuano i preparativi per il nostro primo lancio dal Grand Canyon che avverrà tra soli due anni”, ha dichiarato Ryan Hartman, presidente e amministratore delegato di World View. “Siamo felicissimi di poter collaborare con alcuni dei massimi esperti in materia di progettazione e ingegneria aerospaziale per concretizzare la nostra visione e garantire ai passeggeri di voli spaziali un’esperienza davvero trasformativa”.

Esternamente, la capsula spaziale di World View è a forma di esagono sfaccettato con bordi smussati e una finitura bianco perla che offre proprietà di gestione termica, oltre a metterne in risalto curve e dettagli geometrici. Presenta grandi oblò ovali da 6,5 piedi di larghezza e 4,5 piedi di altezza che incorniciano vedute mozzafiato della curvatura della Terra e delle sue meraviglie naturali. Con i sedili in posizione reclinata, l’oblò posto sulla sommità della capsula offre ai passeggeri un’emozionante visuale del pallone di sollevamento, nonché delle costellazioni al raggiungimento della quota di galleggiamento. L’impianto di illuminazione a incasso posizionato al centro del soffitto comprende una luce radente d’atmosfera che cambia a seconda della fase di volo, così da garantire una visuale ottimale dagli oblò della capsula.

L’interno della capsula, climatizzata e pressurizzata, è stato interamente progettato per massimizzare lo spazio, così da permettere ai passeggeri di muoversi liberamente e in tutta comodità. I colori, i materiali e le finiture creano un ambiente rilassante con linee pulite, toni tenui e un intelligente occultamento degli elementi funzionali come l’accesso a toilette e cucina, per non distrarre l’attenzione dalle vedute e dai panorami mozzafiato. In linea con l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità, World View si è adoperata con profondo impegno per accertarsi che, nei limiti del possibile, i materiali utilizzati provenissero da fornitori che osservano pratiche sostenibili e vagliando con attenzione le opzioni disponibili per il riutilizzo o il riciclo.

Gli otto lussuosi sedili ergonomici sono configurati in coppia, con un paio di sedili aggiuntivi riservati ai membri dell’equipaggio. I servizi, tra cui un tavolino da cocktail, uno schermo con interfaccia utente grafica (graphical user interface, GUI) che propone materiali educativi e attività coinvolgenti, una console centrale, un armadietto personale e un portabevande, sono tutti a portata di mano dei passeggeri affinché non perdano neanche un istante del loro volo spaziale. Ogni capsula è equipaggiata con un telescopio di bordo per ottimizzare l’osservazione durante il volo. Ai passeggeri verranno inoltre proposte durante il volo sofisticate esperienze gastronomiche personalizzate e bevande pregiate e ogni capsula sarà dotata di funzionalità di streaming e comunicazione mobile per consentire ai passeggeri di rimanere in contatto con i propri cari sulla Terra.

Il decollo avverrà prima dell’alba cosicché i passeggeri della maggior parte dei voli potranno godersi lo spettacolo del sorgere del sole da una posizione privilegiata. Durante il volo i passeggeri potranno ammirare la curvatura della Terra, la sottile linea blu dell’atmosfera, la vasta oscurità dello spazio e le costellazioni. Senza la turbolenza tipica dei voli aerei, i partecipanti ai voli spaziali potranno stare in piedi e muoversi all’interno della capsula poco dopo il lancio. I membri dell’equipaggio di bordo, tra cui un pilota e un concierge, fungono da guide terrestri e spaziali e hanno ricevuto formazione combinata in tema di operazioni di volo, ricezione turistica e assistenza medica.

Il programma di turismo spaziale di World View prevede l’avvio dei voli commerciali nel 2024, con viaggi che decolleranno da meraviglie naturali e artificiali come il Grand Canyon e la Grande barriera corallina. I passeggeri saliranno, all’interno di un pallone stratosferico a pressione zero e una capsula spaziale pressurizzata, a una quota di 100.000 piedi, ovvero a circa 23 miglia (43 km) dalla Terra, per un’esperienza ineguagliabile che durerà dalle sei alle otto ore. I partecipanti vivranno e si immergeranno appieno nella bellezza, nella fragilità, nella storia e nell’importanza delle aree che circondano ogni località e della Terra stessa.