Sicilia, tutti pazzi per il food delivery

Food delivery, che passione. Il trend in Sicilia continua a crescere: i dati del 2021 si attestano su quelli del 2020, con circa il 100% in più per numero di ordini e un tasso pari al 160% per il transato. Ed è anche tempo di acquisizioni: Foodys.it, con i suoi 500 locali partner e 150 rider in tutta la Sicilia, rileva altri 50 rider e 100 locali nella sola Siracusa.

Tra i leader italiani nel settore del food-delivery, la società inaugura le sue operazioni nella quarta città siciliana sbarcando a Siracusa dopo Palermo, Messina e Catania acquisendo la startup locale You Del. Foodys.it è una partecipata della Holding Mvnd, gruppo che opera in tutta Italia nel settore foodtech con cinque brand differenti, per un totale di 250 mila clienti e 2.500 ristoranti partner all’attivo. Il servizio garantisce la consegna a un raggio che supera i 15 chilometri dai ristoranti partner, in modo da servire anche gli utenti che risiedono in città e provincie più lontane.

“Allargare la nostra presenza in tutta la parte orientale della Sicilia era uno dei nostri obiettivi prioritari e faceva parte del piano di sviluppo che stiamo attuando – spiega Simone Ridolfi, Ceo del gruppo – l’acquisizione di You Del ha un valore strategico”. “Portare il nostro servizio in una delle città più ricche della Sicilia dal punto di vista dell’offerta gastronomica e culturale, Siracusa. Si tratta di una sfida che accogliamo con grande entusiasmo, forti dell’apprezzamento che Foodys.it sta avendo in tutto il sud Italia”, commenta Guido Consoli Coo del gruppo. “Disponibili verso i nostri partner, creiamo sinergie per valorizzare a 360 gradi il territorio siciliano e la produttività delle realtà locali”, dicono Valerio Puglisi, head of sales, e Daniela Tomaselli, Cmo di Foodys.it. Per i primi mesi il marchio You Del e le app in uso dai clienti, servizi commerciali e rider resteranno invariate per essere successivamente integrate nei sistemi Foodys.it.”Siamo molto orgogliosi di dare avvio a questa acquisizione da parte di Foodys.it e di mettere la nostra esperienza sul territorio siracusano a disposizione di un progetto di espansione e innovazione continuo, per garantire un servizio sempre più elevato ai nostri partner e soprattutto ai consumatori”, affermano Edoardo Faraci, Sebastiano Motta e Salvatore di Mauro, founder di You Del – con questa operazione non solo portiamo innovazione al nostro servizio su Siracusa, dove era molto attesa, ma diamo forza all’economia del territorio, valorizzando l’imprenditoria siciliana e i nostri partner locali posizionandoci come leader in un mercato siciliano florido e in piena espansione”.