Generali, convocazione Assemblea degli Azionisti 2022

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli Azionisti di Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet), in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 27 e 29 aprile, a Trieste.

Per ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui effetti sono stati prorogati in forza del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15), di convocare l’Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato.



In sede ordinaria, l’Assemblea delibererà su:

Bilancio d’esercizio 2021: approvazione del bilancio, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Destinazione dell’utile d’esercizio 2021 e distribuzione del dividendo.

Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell’attuazione del piano strategico 2022-24: approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.

Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“TUF”) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24: approvazione del piano ai sensi dell’art. 114-bis del TUF. Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse.

Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali: approvazione del piano, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, e dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022-2024, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletto.



In sede straordinaria, l’Assemblea delibererà su:

Modifica dello Statuto Sociale, relativamente all’art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell’attuazione del piano strategico 2022-24: approvazione dell’autorizzazione all’annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale.



Integrazione dell’ordine del giorno:

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, ossia entro il 26 marzo 2022, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare (indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti) ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed essere consegnata presso la sede legale all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica con invio all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com.



Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione saranno resi disponibili, nei termini e secondo le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale della Società, il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR all’indirizzo internet www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società.

Da oggi per informazioni: https://www.generali.com/it/governance/annual-general-meeting/AGM-2022.



La data, il luogo e/o le modalità di svolgimento dell’assemblea potrebbero subire variazioni in caso di modifiche della normativa vigente o di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l’emergenza Covid-19, efficaci alla data di svolgimento dell’Assemblea. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell’avviso di convocazione.